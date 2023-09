Neu im Amt: Er wirbt für den Wirtschaftsstandort Fürstenfeldbruck - „ein bis zwei große Arbeitgeber wären gut“

Von: Ingrid Zeilinger

Felix Kretz ist der neue Wirtschaftsförderer. Seine Kindheit hat er in Bruck verbracht, nun kehrt er zurück, um die Stadt attraktiver zu machen. © Peter Weber

Nach einem halben Jahr Vakanz hat die Stadt einen neuen Wirtschaftsförderer. Felix Kretz kehrt in seine alte Heimat zurück. Er will den Spagat zwischen den alteingesessenen Firmen und Neuansiedlungen schaffen. Sein Credo: Fürstenfeldbruck soll attraktiver werden.

Fürstenfeldbruck – Seine Kindheit und Jugend hat Felix Kretz in Fürstenfeldbruck verbracht. Nun kehrt er nach einigen Jahren wieder in seine alte Heimat zurück. Sein erster Eindruck vom Wirtschaftsstandort fällt positiv aus: „Es gibt einen gesunden Branchenmix mit Mittelstand, Handwerk, Dienstleistungen und großen Betrieben.“ Es gebe eine gewisse Qualität im Sortiment und auch die Gastronomie habe sich erfolgreich entwickelt. Dennoch: „Bei der Gewerbesteuer ist noch Luft nach oben. Ein bis zwei große Arbeitgeber mehr wären gut.“

Sie anzusiedeln ist eine der vielen Aufgaben des Wirtschaftsförderers. Helfen soll ihm dabei sein Wissen. Denn obwohl er mit 37 Lenzen noch relativ jung sei, wie OB Christian Götz bei der Vorstellung anmerkte, verfüge er schon über relativ viel Erfahrung.

Nach dem Studium der Wirtschafts- und Sozialökonomie arbeitete er zunächst viereinhalb Jahre in der Stadt Pfullendorf am Bodensee auf einer Stabstelle für Wirtschaftsförderung. Im Jahr 2016 ging er nach Neufahrn (Kreis Freising). Dort baute er die Standort- und Wirtschaftsförderung neu auf. Bestandspflege, Unternehmensansiedlung, Veranstaltungen in Präsenz und digitalem Format – all das ist kein Neuland für Kretz. Sogar mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das in Bruck gerade gestartet ist, hatte er bereits zu tun. „Ich möchte in gutem Austausch mit den Unternehmen stehen, um nicht zu sehr von Entwicklungen überrascht zu werden“, sagt der 37-Jährige.

In den ersten zwei Monaten hat er bereits erste Kontakte geknüpft. Das werde weiter Zeit in Anspruch nehmen – trotz aller Erfahrung. Derzeit lernt Kretz die Gewerbestandorte kennen. Er schaut, wo es Leerstände und freie Flächen gibt. Hier gilt es, mit Grundstücksbesitzern zu sprechen, um für eine gute Nachnutzung zu werben. Und ein Netzwerk zu bilden, damit die Leute motiviert tätig werden, wie er es ausdrückt.

Die Wirtschaft dürfe man dabei nicht isoliert betrachten, sagt Kretz. Sei es die Verkehrssituation in der Innenstadt oder der Wohnungsbau, um Fachkräfte in der Stadt zu halten – Teamwork sei hier gefragt. „Standortmarketing“ nennt es der Wirtschaftsförderer. Man müsse Bruck für interessante Betriebe bekannter machen. Gleiches gelte für das Gründerzentrum Ampersite.

Denn es stehen große Vorhaben an, wie das Kultur- und Kreativviertel auf der Lände und die Nachnutzung des Fliegerhorstes. Hier könnte sich Kretz vorstellen, dass Fursty mittelfristig hochqualifizierte Arbeitgeber mit Fokus auf Technologie und Medizin anlocken könnte. Genauso gelte es aber, die Zufriedenheit alteingesessener Unternehmer zu stärken, um etwaigen Abwanderungstendenzen entgegenzuwirken. Man müsse gute Partner und Investoren finden, sagt Kretz. „Die Stadt kann eher die Rahmenbedingungen schaffen.“

OB Götz sieht seinen neuen Wirtschaftsförderer als Bindeglied zwischen Verwaltung samt Rathauschef und den Gewerbetreibenden. Er wünsche sich die Neuansiedlung von hoch qualifiziertem Gewerbe. „Da ist die Große Kreisstadt nicht so gesegnet.“

