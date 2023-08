Dem Wetter zum Trotz: Weiße Nacht, Dorffest und Sommerwandertage am Wochenende

Von: Klaus Greif, Kathrin Böhmer, Lisa Fischer, Helga Zagermann

Bei der Weißen Nacht in Germering reicht die Tafel vom Stachus bis in die Otto-Wagner-Straße. (Symbolbild) © AFP / Archiv

Vielerorts richten dieser Tage Veranstalter bange Blicke abwechselnd gen Himmel oder auf ihre Wetter-App. Schwer vorhersagbare Regenschauer könnten einige geplante Feiern beeinträchtigen. Allerorts hofft man allerdings das Beste.

Landkreis - In Olching steigen bereits zum 55. Mal die Sommerwandertage, diesmal jedoch in etwas abgeänderter Form. „Es geht heuer nicht direkt an der Amper wegen Sturmschäden“, erklärt Organisator Andreas Streng. Der Bauhof konnte noch nicht alles wegräumen.

Also wurden die drei klassischen Streckenlängen etwas angepasst. So ist die 21-Kilometer-Tour nur 19,5 Kilometer lang und die sechs Kilometer sind eigentlich sechseinhalb Kilometer. Die 32-Kilometer-Strecke mit digitalen Markierungen muss ganz entfallen. Auf die Kinder und Jugendlichen wartet aber wieder ein Quiz, damit nicht nur die Muskeln beim Laufen trainiert werden, sondern auch die im Gehirn. Wer Lust darauf hat, kommt am Samstag, 5. August, und/oder Sonntag, 6. August, zum Vereinsgelände der Olchinger Motorsportfreunde (MSF) an der Toni-März-Straße 25. Die Startzeiten sind: 8 bis 10 Uhr für die längste Strecke (19,5 Kilometer), 8.30 bis 12 Uhr (12 Kilometer) und 9 bis 13 Uhr (6,5 Kilometer). Die Startgebühr beträgt drei Euro. Alle Teilnehmer erhalten eine Startkarte.

In Germering findet am Samstag, 5. August, eine Weiße Nacht statt. Allerdings nur, wenn das Wetter mitspielt. Bei unklarer Wetterlage erfährt man auf www.germering.de oder auf facebook.com/germering.de, ob die Veranstaltung stattfindet. Wenn ja, dann beginnt das große gemeinsame Picknick in Weiß rund um den Kleinen Stachus um 17 Uhr. Herzstück des Festes ist eine 40 Meter lange Tafel, die vom Stachus bis in die Otto-Wagner-Straße reicht. Die in Weiß gekleideten Besucher dürfen aber auch eigene Tische und Stühle aufstellen. Essen und Getränke sowie weiße Tischdekoration bringen die Teilnehmer selbst mit.

Das Dorffest des Burschenvereins steigt in Landsberied traditionell am ersten Freitag im August, also am 4. August. Los geht’s um 20 Uhr auf einer Wiese am Ortsrand (Bahnhofstraße auswärts Richtung Schöngeising). Denn rund um den Dorfweiher, wo das Fest sonst stattfindet, wird gerade umgebaut. Trotzdem soll es auch auf der Wiese eine irgendwie geartete Weiherbar geben – als Überraschung für die Besucher, die neun Euro Eintritt zahlen. Auf der Wiese steht ein Zelt, zudem gibt es einen Biergartenbereich. Sollte das Wetter am Freitagabend zu schlecht sein, wird auf Samstagabend verschoben. Musik kommt von der Wiesn-Band Sauwuid.

Der 20. Kinosommer im Stadtsaalhof in Fürstenfeld findet noch bis einschließlich 19. August statt. Am Freitag, 4. August läuft „Der Nachname“, unter anderem mit Florian David Fitz und Iris Berben. US-Schauspieler Tom Hanks flimmert am Samstag, 5. August, in „Ein Mann namens Otto“ über die Leinwand. Die Drama-Komödie „Die Eiche – Mein Zuhause“ entführt am Sonntag, 6. August, in den Wald und seine Tierwelt. Einlass im Veranstaltungsforum ist jeweils ab 20 Uhr, Beginn circa 21.15 Uhr. Weitere Informationen auf www.ffb-kinosommer.de.

Der Ukraine-Krieg weckt auch die Angst vor einem Atomkrieg. Unter anderem aus diesem Grund lädt das Sozialforum Amper am Samstag, 5. August, zu einer Gedenkveranstaltung zum 78. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in Fürstenfeldbruck vor dem Alten Rathaus, gegen 20.15 Uhr ist die Gruppe auf der Kneipp Insel am Silbersteg. Das Grußwort der Stadt spricht Vize-Bürgermeister Christian Stangl. Redebeiträge liefern Herbert Markus vom Eine-Welt-Zentrum, Margot Simoneit von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie Martin Pilgram, Vorsitzender pax christi.