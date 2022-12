Enorme Steigerung der Anträge beim Wohngeld: Lange Schlangen erwartet

Von: Thomas Steinhardt

Beim Antrag auf Wohngeld vom Staat müssen sich die Bürger gedulden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska

Wegen der steigenden Lebenshaltungs- und Mietkosten, soll es künftig leichter sein, an Wohngeld vom Staat zu kommen. Allerdings werden Antragsteller wohl viel Geduld brauchen. Das hat ganz praktische Gründe.

Landkreis – Derzeit beziehen im Landkreis rund 1100 Haushalte Wohngeldleistungen. Bereits seit Herbst 2022 sei eine enorme Steigerung der Anträge auf Wohngeldleistungen zu verzeichnen, berichtete ein Sprecher des Landratsamtes Fürstenfeldbruck auf Nachfrage.

Dies sei wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Bürger wegen der steigenden Energiekostenpreise und den Berichten in den Medien hinsichtlich der einmaligen Heizkostenzuschüsse (bei Wohngeldberechtigung) versuchen, entsprechende Wohngeldleistungen zu erhalten. Tatsächlich würden nach den bisherigen Berechnungsvorgaben eine Vielzahl von Fällen wegen zu hohen Einkommens abgelehnt, berichtet der Sprecher. Mit den voraussichtlich günstigeren Berechnungsmodalitäten des neuen „Wohngeld plus“ (insbesondere höheren Einkommensgrenzen) ab Januar 2023 sei aber mit einem weit höheren Antragsaufkommen zu rechnen.

Fälle werden sich wohl verdreifachen

Sollten sich die Fälle lediglich verdoppeln, wäre dennoch grundsätzlich auch doppelt so viel Personal für die Wohngeldsachbearbeitung notwendig. Hierfür wurden seitens des Bundes jedoch keine Mittel zur Verfügung gestellt. Die Folge: Alle Antragsteller müssen mit einem spürbaren Anstieg der Bearbeitungszeit rechnen.

Wir bedauern sehr, dass bei einem gut gemeinten Gesetz einmal mehr nicht überlegt wurde, wie es umzusetzen ist. Thomas Karmasin, Landrat © mm

Kein Geld für neue Mitarbeiter

Landrat Thomas Karmasin (CSU) geht von einer Verdreifachung der Fälle aus. Neue Mitarbeiter einzustellen, um dem Andrang gerecht zu werden, lasse die Haushaltslage des Landkreises nicht zu. Das heißt: Auch die Wartezeit werde sich verdreifachen.

„Es wird zu unendlich langen Schlangen kommen“, sagte Karmasin unlängst im Kreisausschuss. „Wir bedauern sehr, dass bei einem gut gemeinten Gesetz einmal mehr nicht überlegt wurde, wie es umzusetzen ist.“

Das Wohngeld-Plus-Gesetz ist am 8. Dezember im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Damit kann es am 1. Januar 2013 in Kraft treten, berichtet das Landratsamt. Mit diesem Gesetz werde der Zugang zu Wohngeldleistungen erheblich erleichtert. Insbesondere wurden vom Gesetzgeber Einkommensgrenzen angehoben und die Parameter für die Wohngeldberechnung zugunsten der Berechtigten angepasst.

Zudem enthält das Wohngeld künftig eine neue pauschale Heizkostenkomponente, welche die erhebliche Belastung der leistungsberechtigen Haushalte im Energiekostenbereich ausgleichen soll. Der Kreis der Wohngeldberechtigten soll mit diesem Gesetz nach dem Willen des Gesetzgebers in Berlin erheblich erweitert werden.

Indem die Antragsteller ihren Antrag vollständig und mit den erforderlichen Nachweisen einreichen und von nicht zwingend notwendigen Nachfragen (etwa zum Bearbeitungsstand) absehen, können auch sie dazu beitragen, die Bearbeitung zu beschleunigen.

Die Wohngeldleistungen, die das Landratsamt auszahlt, kennen seit Jahren nur eine Entwicklung: Und zwar nach oben. Gab es im Jahr 2016 950 Auszahlungsfälle (entspricht 1,8 Millionen Euro), so waren es 2020 bereits 1051 Fälle (entspricht 2,3 Millionen Euro). 2022 gab es, Stand November, 1105 Fälle (Auszahlung: 2,8 Millionen Euro).

Behördenmitarbeiter unter Druck

Landrat Thomas Karmasin betonte im Kreistag erneut, dass die Antragsbearbeitung mit dem vorhandenen Personal nicht zu schaffen sei. Die Situation erhöhe den Druck auf die Mitarbeiter. „Die Leute brauchen das Geld ja.“ Wenn seine Mitarbeiter dieses aber nicht ausbezahlt bekämen, gehe ihnen das nahe.

