Wohnung brennt am frühen Sonntagmorgen - Feuerwehr kontaktiert Nachbarn über Drehleiter

Von: Lisa Fischer

In Fürstenfeldbrucker Westen brannte es am frühen Sonntagmorgen in einer Wohnung. Die Feuerwehr Fürstenfeldbruck rückte aus. © Feuerwehr Fürstenfeldbruck

In der Nacht auf Sonntag brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr erkundigte sich per Drehleiter nach den Bewohnern. Verletzt wurde niemand.

Fürstenfeldbruck - In einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses brach in der Nacht auf Sonntag ein Feuer aus. Starke Rauchschwaden zogen aus den Fenstern. Die alarmierte Feuerwehr Fürstenfeldbruck rückte gegen 1.40 Uhr zu der Einsatzstelle im Brucker Westen aus.

Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz Zugang zu der Wohnung. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr mit einer Drehleiter von Außen an die restlichen Wohnungen heranfahren. So konnten weitere Anwohner gewarnt werden und sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigt werden.

Nachdem die Retter im Erdgeschoss das Feuer gelöscht hatten, wurden mögliche Glutnester geräumt. Das berichtet die Feuerwehr Fürstenfeldbruck. Die Bewohnerin der Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause.

Insgesamt dauerte der Einsatz drei Stunden. Laut Feuerwehr hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

