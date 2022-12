Wunschbaum-Aktion für hilfsbedürftige Menschen

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Ein Wunschbaum © Beispielfoto: Fred Rauscher

Auch in diesem Jahr erfüllen die Hans Kiener Stiftung und das Caritaszentrum wieder Weihnachtswünsche von hilfsbedürftigen Menschen aus dem Landkreis.

Fürstenfeldbruck – Die sozialen Partner der Aktion – Caritas Zentrum, Brucker Tafel, Ambulantes Kinderhospiz, Sozialberatung der Diakonie, Weißer Ring, Dominikus-Ringeisen-Werk und Seniorenhilfe Sonnenstrahl – haben im Vorfeld Weihnachtswünsche von alleinstehenden Personen, Alleinerziehenden, chronisch erkrankten Menschen oder Familien mit sehr geringem Einkommen aus dem Landkreis gesammelt und eine Liste erstellt.

Ein passender Weihnachtswunsch kann noch am zweiten Adventswochenende in der Hütte der Hans Kiener Stiftung am Christkindlmarkt sowie am Wunschbaum im Brucker Fenster ausgesucht werden. Zudem stehen Online-Wunschzettel zum Herunterladen samt Anleitung auf der Internetseite wunschbaum. freude-spenden.de bereit.

Die ausgesuchten Geschenke können verpackt bis spätestens 19. Dezember in der Hans Kiener Stiftung, Münchner Straße 11, an der Christkindlmarkthütte und im Brucker Fenster, Hauptstraße 5, abgegeben werden. Sie werden noch vor Weihnachten an die Bedürftigen überreicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.