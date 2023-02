Abschied von Guido Zingerl: Seine Kunst war stets Kritik am Wahnsinn der Welt

Von: Ulrike Osman

Guido Zingerl hat sich in seinen Bildern oft aufgelehnt gegen Krieg, Ausbeutung oder Rassismus. (Archivfoto) © Weber

Mit seinen Bildern hat er sich stets aufgelehnt, gegen den Wahnsinn der Welt. Nun ist der Fürstenfeldbrucker Maler und Karikaturist Guido Zingerl mit 90 Jahren gestorben.

Fürstenfeldbruck – Eine schwarz gekleidete, bärtige Figur, die Zeichenfeder im Anschlag haltend wie eine Lanze – so hat Guido Zingerl sich gern selbst dargestellt. Ein ganzes Künstlerleben lang hat sich der Maler, Zeichner und Karikaturist mit seinen Bildern aufgelehnt gegen den Wahnsinn der Welt, gegen Krieg und Ausbeutung, Habgier und Korruption, Umweltzerstörung und Rassismus. Am vergangenen Donnerstag ist der große politische Künstler, der sich vor über 40 Jahren in Bruck niederließ, im Alter von 90 Jahren gestorben.

Zingerls Bilder sind unverkennbar. Nicht zum Genießen gedacht, sondern als aufrüttelnde Zuspitzungen von Missständen aller Art. Schauplätze, Symbole und fratzenhafte Akteure vereinen sich in einem auf den ersten Blick chaotisch erscheinenden, aber stets wohldurchdachten Gewimmel zu eindringlichen künstlerischen Aussagen. Es gibt keinen festen Boden in diesen Bildern, alles schwankt und gerät aus den Fugen.

1933 kam Zingerl als Heinrich Scholz in Regensburg zur Welt, „im deutschen Schreckensjahr“, wie er es selbst formulierte. Der Vater Eisenbahnbeamter, die Mutter Hausfrau, verlebte er seine Kindheit im NS-Staat und durchlitt Bombennächte, die ihn bis ins hohe Alter als Albträume verfolgten. Nie vergaß er den Anblick der brennenden Synagoge in Regensburg. Die Erinnerung wachzuhalten an die Nazi-Verbrechen und der Kampf gegen Rechtsextremismus und Faschismus wurden zentrale Themen seiner Kunst.

Der junge Zingerl malte und zeichnete gern, doch er war auch in allen anderen Fächern hochbegabt. 1952 machte er ein sehr gutes Abitur. Das Maschinenbaustudium an der Technischen Universität München beendete er als Diplom-Ingenieur. Weil er danach nicht am Reißbrett arbeiten wollte, wurde er Brandreferendar in Düsseldorf und Westberlin. Doch er fühlte sich nicht wohl, begegnete er im Feuerwehrdienst doch viel zu vielen „Immernochnazis“.

1959 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Holzforschung der Universität München und nahm eine Doktorarbeit in Angriff, die er nicht abschloss, weil er ab 1960 nichts anderes mehr sein wollte als freischaffender Künstler. Überflüssig war der Umweg über das Institut trotzdem nicht, denn hier lernte er Ingrid Kohl kennen, seine große Liebe und Seelenverwandte. Sie wurde eine wichtige Impuls- und Ideengeberin für seine Kunst. Die beiden teilten die politische Einstellung weit links, die Leidenschaft für Bücher und fürs Klettern. Manchmal übernachteten sie auf ihren Touren hoch oben in Felswänden, schwebend zwischen Himmel und Erde.

1979 zog das Ehepaar nach Bruck. Zingerl veröffentlichte Karikaturen in der Lokalpresse, auch im Tagblatt, und gehörte zu den Mitbegründern der Kulturwerkstatt Haus 10. Er pikste viele Eitelkeiten mit seiner spitzen Zeichenfeder. „Er hat die hohen Herrschaften geärgert mit seinen Karikaturen“, sagt Werner Dreher, langjähriger Freund und Weggefährte Zingerls. Als Redakteur der damaligen Wochenzeitung „Brucker Echo“ bekam Dreher öfter Beschwerdefaxe „aus dem Rathaus, dem Landratsamt und noch öfter aus der Pfarrei“. Doch Zingerls Kunst stand für sich. Stadt und Landkreis kauften Bilder von ihm an. Mehrfach wurde er ausgezeichnet, unter anderem zweimal mit dem Kunstpreis des Landkreises. Seine Werke wurden national und international ausgestellt und sind in zahlreichen Kunsteditionen erschienen.

Für Zingerl sei die Kunst auch ein Ventil gewesen, erzählt Werner Dreher. Wenn er quälende Themen mit Pinsel und Farbe verarbeitet hatte, war ihm wohler. Seinen Humor verlor der Liebhaber von Bach und Beethoven nie, trotz seiner pessimistischen Weltsicht und der zunehmenden Beschwernisse des Alters. Bis zuletzt arbeitete der einstige Fußballer – lange stand er als Keeper im Tor einer Hobbymannschaft – jeden Tag in seinem Atelier. 60 Bilder entstanden für ein Buch, das ihm seine Frau zum 90. Geburtstag am 19. Januar widmen wollte. Doch kurz vor seinem Ehrentag musste Zingerl ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er sollte nicht mehr heimkommen. Ulrike Osman