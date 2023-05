Richtfest gefeiert: Die neue Zulassungsstelle ist einen Schritt weiter - alt und neu werden eins

Von: Lisa Fischer

Teilen

Vom Baugerüst, das sich aktuell um die Zulassungsstelle wickelt sprach Zimmerermeister Johann Schlemmer (l.) den traditionellen Richtspruch und bedankte sich bei seinem Vorarbeiter Stefan Fischer. © Peter Weber

Im Oktober erfolgte in Fürstenfeldbruck der Spatenstich zur neuen Zulassungsstelle. Jetzt ist der Rohbau fertig. Der zeigt, wo alt und neu aufeinandertreffen.

Fürstenfeldbruck – Sie soll moderner werden, mit lichtdurchfluteten Räumen. Vor allem aber soll die neue Kfz-Zulassungsstelle in Fürstenfeldbruck effizienter gestaltet werden, damit man nicht mehr so lange warten muss. Vor acht Monaten erfolgte der Spatenstich. Jetzt wurde das Richtfest gefeiert – traditionell mit Richtspruch, Blasmusik und Grußworten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Vom Baugerüst aus richtete sich Zimmerermeister Johann Schlemmer, Chef der gleichnamigen Holzbau-Firma, an die Gäste im Hof der Kfz-Zulassungsstelle. Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüße nun der Richtbaum ins Land, sagte Schlemmer und wünschte der Zulassungsstelle für die Zukunft viel Glück.

Das künftige Gebäude wird teilweise aus dem alten, sanierten Betonbau bestehen sowie aus einem Erweiterungsbau aus Holz. „Der Neubau ist aus massivem Brettsperrholz“, erklärte Zimmerermeister Schlemmer und bedankte sich an dieser Stelle bei seinen Vorarbeitern Stefan Fischer und Bernhard Kuhnert.

Alt und neu vereint: Das Architekturbüro legte bei den Planungen wert darauf, die alten Betonwände mit dem neuen Holzanbau zu verbinden. © Weber

Architekt Christian Kampik vom gleichnamigen Architekturbüro betonte: „Mit der Fertigstellung des Rohbaus sind wir dem Ziel, eine nachhaltige Kfz-Zulassungsstelle zu schaffen, einen großen Schritt näher gekommen.“ Gleichzeitig würden die hochmoderne Holzfassade, die Dämmung mit Holzfaser anstatt Dämmwolle und die später eingebaute Grundwasserwärmepumpe zum Nachhaltigkeits-Faktor des Gebäudes beitragen, erklärte er gegenüber unserer Zeitung. „Wichtig war es uns außerdem, viel von der grauen Energie beizubehalten“, sagte Kampik in Richtung der blanken Betonwände. Es sei besser, diese bei solchen Bauvorhaben mit einzuplanen als unnötig abzureißen.

Nur bei einem Bereich in der Kfz-Zulassungsstelle habe man nicht mit Holz arbeiten können: Der neue Tresorraum ist aus Beton. „Nach der Fertigstellung des Rohbaus liegt es jetzt an uns, die Visionen eines modernen Baus umzusetzen“, sagte Kampik zu den Gästen.

Hell und offen: So sieht die Visualisierung der Außenfassade der neuen Kfz-Zulassungsstelle Fürstenfeldbruck aus.

„Was lange währt, wird meistens gut“, sagte Landrat Thomas Karmasin in seiner Grußrede. „Und es hat lange gewährt.“ So seien schon 2018 die Planungen für die Sanierung der Zulassungsstelle begonnen worden. Im Juli 2018 habe man sich entschieden, eine Sanierung plus Erweiterung anzugehen. Dann kamen die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine. „Bauwerke in solchen Zeiten brauchen Zeit“, sagte Karmasin.

In der zukünftigen Empfangshalle sprach Landrat Thomas Karmasin zu den geladenen Gästen. © Weber

„Ich bin froh, dass wir Firmen an Bord haben, die vom ’alten Schlag’ sind, die erfahren sind, sauber arbeiten und die die Dinge gut und ordentlich machen. Das ist heute ja nicht mehr üblich“, sagte der Landrat. Er wünsche sich, dass alle, die an dem Bau beteiligt sind, weiterhin so ein gutes Durchhaltevermögen zeigen. „Ich freue mich, wenn ich dann bald diesen Bau einweihen kann“, meinte Karmasin.

Wie das Landratsamt mitteilt, kann die geplante Bauzeit von 15 Monaten eingehalten werden. Der Erweiterungsbau in der Hasenheide soll somit Ende 2023 beziehungsweise Anfang 2024 eingeweiht werden.

Zurzeit finden auf der Baustelle die Abdichtungs-, Bedachungs und Fensterarbeiten statt. Im Anschluss sind Arbeiten im Inneren geplant, wie Maler-, Estrich, Bodenlege- und Elektroarbeiten sowie Heizung, Lüftung und Sanitär.

Während der Standort in der Hasenheide neu gebaut wird, gab es in der Interims-Lösung im Landratsamt in der Vergangenheit Probleme.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.