Countdown zum Brucker Volksfest läuft

Noch gut ein Monat, dann wird ab 27. April in der Kreisstadt wieder Volksfest gefeiert. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Schließlich gibt es kleine Jubiläen. Und erstmals auch das Maibaumaufstellen.

Fürstenfeldbruck – Und da gibt es eine Neuerung: Der alte Platz vor dem Brauhaus hat ausgedient. Der Grund: Vor einigen Jahren wurde auf dem Gelände ein Schuppen aufgestellt. „Da wurde es beim letzten Aufstellen recht eng“, erklärt Andreas Habersetzer, der bei der Stadt für Feste und Märkte zuständig ist. Daher hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Aufsteller haben wieder mehr Platz, und der Stamm steht zentraler auf dem Platz.

Das Fundament an der Ecke July-Mayr-/Marthabräustraße ist gegossen, auch die Metallschiene ist schon fertig. Drum herum sollen Bänke stehen, damit man auch am Maibaum sitzen kann. „Es ist der schönere Platz“, sagt Habersetzer. Mit Unterstützung des Maibaumvereins Puch wird der Stamm am 1. Mai aufgestellt – mit Blasmusik, Frühschoppen und allem, was dazu gehört. Und ab Mittag kann dann gleich am Volksfest weitergefeiert werden.

Dort wird neben dem Festzelt wieder das Zirkuszelt aufgestellt. „Das hat sich im vergangenen Jahr gut präsentiert“, sagt Habersetzer. Im Inneren gibt es ein buntes Programm mit einem Tanzabend, Kasperltheater oder Improtheater. Dazu kommt das Festzelt mit Partymusik, Behörden- und Seniorentag, politischem Abend und vielem mehr. Festwirt Jochen Mörz ist heuer zum 25. Mal dabei. Wie er das Jubiläum feiert, steht noch nicht fest.

Und dann gibt es noch ein zweites Jubiläum, wie Habersetzer erzählt. Denn am 29. April 1958 wurde der Volksfestplatz ins Grundbuch eingetragen. Zwar war das Fest schon viel länger auf dem Areal, doch es gehörte davor nicht der Stadt. Anlass für eine große Party ist das freilich nicht – aber zufällig steigt an diesem Tag auch der Marktsonntag. So brummt es im Zentrum und auch auf dem Volksfest.

von Ingrid Zeilinger