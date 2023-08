Alte Flugzeuge auf Fursty: Auch er saß im Fahrschul-Auto der Luftwaffe

Fürstenfeldbruck

Von Max-Joseph Kronenbitter

Ihre glanzvollen Zeiten sind vorüber. Doch noch immer stehen ausgemusterte Flugzeuge der Luftwaffe auf dem Fliegerhorst. Einige Stadtratsmitglieder würden diese Zeitzeugen aus Stahl gerne in Fürstenfeldbruck behalten – auch nach dem Abzug der Bundeswehr. Denn jedes dieser Flugzeuge erzählt seine eigene Geschichte.

Fürstenfeldbruck – Wirft man einen Blick auf die Zahlen, ist die Lockheed T-33 mit keinem anderen Fliegerhorst so verbunden wie mit Fursty. 122 Flieger waren in Bruck stationiert – insgesamt wurden 192 T-Birds, wie der Flieger auch heißt, an die Deutsche Luftwaffe übergeben. Damit war dieser, vom US-amerikanischen Unternehmen Lockheed hergestellte Flugzeugtyp auch das mit Abstand am häufigsten in Fursty geflogene Luftfahrzeug.

Der Erstflug einer amerikanischen T-33 fand schon am 22. März 1948 in den USA statt. Später operierte die Maschine bei der 7330th Flying Training Wing in Fursty, wo sie auch vom amerikanischen Kunstflugteam „Acrojets“ für ihre Vorführungen unter anderem bei den Armed Forces Day (Tag der Streitkräfte) genutzt wurde.

6000 Gäste begrüßen Flieger auf Fliegerhorst

Die Ära der T-33 in der Luftwaffe begann am 24. September 1956. Gleichzeitig graduierten an diesem Tag auch die ersten zehn Jetpiloten der vier Monate zuvor gegründeten Flugzeugführerschule „B“. Auf dem Fliegerhorst wurden die ersten drei aluminiumfarbigen Flieger vor großem Publikum – die Chronik des Fliegerhorstes vermerkt 6000 Besucher – übergeben. Dass es eigentlich Maschinen der US Air Force waren, die nur für den Pressetermin deutsche Hoheitsabzeichen erhielten, wussten die Wenigsten. Zu dem Zeitpunkt stand Fursty immer noch unter amerikanischer Verwaltung, erst ein Jahr später, am 1. November 1957 wurde Fursty an die bundesdeutsche Luftwaffe übergeben.

+ US-Air-Force-Kadetten im Dienstanzug haben sich auf dem Fliegerhorst vor einer T-33 aufgestellt. © ARCHIV HELMUT PREDESCHLY

„Die T-33 war quasi das Fahrschul-Auto der Luftwaffe für Fortgeschrittene“, erinnert sich der Brucker Henning Remmers, der damit im Jahr 1965 das Jet-Fliegen lernte. Der ehemalige Soldat Remmers kümmert sich bis heute mit den drei Veteranen Mike Weber, Harald Meyer und Helmut Predeschly um die alten Flieger auf Fursty.

Die Weiterentwicklung von der Lockheed P-80 hatte neben technischen Verbesserungen vor allem einen Vorteil: die T-33 war zweisitzig. „Das hat die Unfallrate erheblich gesenkt, weil der hinten sitzende Fluglehrer bei einem Fehler seines Schülers immer noch eingreifen konnte“, so Remmers.

Piloten und Technikern wuchs die bis zu 879 Stundenkilometer schnelle T-33 über die Jahre ans Herz. Grund waren nicht nur die guten Flugeigenschaften, sondern auch die mit 700 Kilometern angegebene große Reichweite, die Wartungsfreundlichkeit und Sparsamkeit. Bis 1958 wurden weltweit 6557 Exemplare in unterschiedlichen Versionen gebaut und von annähernd 50 Luftstreitkräften in der ganzen Welt genutzt.

Pilot stirbt bei tragischem Flugunfall

Ein tragischer Flugunfall ereignete sich mit einer T-33 des Jagdbombergeschwaders 32 Lechfeld. Bei einem Instrumentenflug verlor das Schulungsflugzeug Schubkraft und stürzte bei Bobingen ab. Oberleutnant Ludger Hölker blieb, um die Maschine noch außerhalb der Ortschaft zu steuern, so lange an Bord, bis der spät ausgelöste Schleudersitz ihn nicht mehr retten konnte. Neben vielen anderen posthumen Ehrungen für diese Heldentat wurde der zentrale Hörsaal der Brucker Offizierschule nach ihm benannt.

Brucker Maschinen flogen am meisten

Am 25. Januar 1975, 18 Jahre nach Indienststellung, wird das erste Düsenflugzeug der Luftwaffe auf dem Fliegerhorst ausgemustert. Fünf Düsentrainer starten zu einer letzten Runde über die benachbarten Militär-Flugplätze Penzing, Memmingen, Kaufbeuren, Leipheim, Neuburg, Manching und Erding. 342 000 Flugstunden wurden für die Bundeswehr damit erflogen, der größte Anteil mit 200 262 Stunden entfielen auf die Brucker Maschinen.

Die Serie: Sechs alte Flugzeuge sollen nach dem Abzug der Bundeswehr in Bruck bleiben. Das Tagblatt stellt sie vor. Was es damit auf sich hat und wer hinter Wartung und Pflege steckt, lesen Sie im Einführungs-Artikel der Serie.