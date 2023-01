BRK beim Biathlon-Weltcup – ein Einsatz, der Spaß macht

Fürstenfeldbruck

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ist in vollem Gang. Noch bis Sonntag treten die Sportler im Staffel- und Massenstart-Wettkampf an. Ganz nah dran sind heuer einige Sanitäter des Kreisverbands des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK).

Landkreis – Sie sorgen für Sicherheit am Rande der Sportveranstaltung. BRK-Geschäftsführer Rainer Bertram und Matthias Becker, Bereitschaftsleiter beim BRK in Olching, erklären, wie die Vorbereitung auf den Einsatz ablief und warum sich sofort genug Sanitäter gefunden hatten.

Wie kam es, Herr Bertram und Herr Becker, dass Sanitäter aus dem Landkreis bei dem Event in Ruhpolding dabei sind?

Becker: Die Kollegen aus dem Kreisverband Traunstein sind beauftragt, den Biathlon-Weltcup abzusichern. Deswegen wurde vorab bayernweit innerhalb des BRK nachgefragt, wer die Traunsteiner unterstützen möchte. Durch langjährige Kontakte der Kreisbereitschaftsleiter unterstützen wir seit über zehn Jahren in Ruhpolding.

Und es haben sich sofort Leute aus den Ortsverbänden gefunden?

Becker: Ja, es ist ein Ereignis, bei dem man gerne dabei ist. Es ist schon etwas anderes im Vergleich zu einem Einsatz am Volksfest. Man findet gute Kontakte zur BRK-Kollegen aus ganz Oberbayern. Es mussten sogar Helfer zuhause bleiben, weil sich an manchen Tagen zu viele gemeldet haben. Das passiert aber jedes Jahr. Bertram: Viele machen das nicht zum ersten Mal. Seit mindestens zehn Jahren sind wir mit unseren Leuten in Ruhpolding beim Weltcup, wenn das BRK für die Sicherheit beauftragt wird. Es ist ein gern gesehenes Highlight bei den Ehrenamtlichen.

Wie viele Sanitäter sind dabei? Und wie viele Einsatzfahrzeuge?

Becker: Insgesamt sind es 20 Mitglieder aus dem Landkreis. Aus dem Ortsverband Olching fahren sechs Helfer mit. Dieses Jahr wurde von uns nur Personal gefordert. Wir unterstützten aber in der Vergangenheit bereits mit einem mit ehrenamtlichen Mitgliedern besetzten Rettungswagen beim Zieleinlauf in der Chiemgau-Arena.

Sind Sie während des Einsatzes in Ruhpolding fest stationiert?

Becker: Nein. Wir fahren jeden Tag morgens gegen 6 Uhr los. Einsatzbeginn ist um 9.30 Uhr. Abends geht es wieder zurück nach Fürstenfeldbruck und am nächsten Tag fährt eine neue Mannschaft los. Auf dem Gelände selber werden die Trupps regelmäßig auf ihren Posten ausgewechselt. So sind wir immer wieder an einer anderen Stelle in der Chiemgau-Arena eingesetzt.

Haben Sie sich auf den Einsatz beim Weltcup speziell vorbereitet?

Becker: Da wir uns warm einpacken müssen, haben wir die passende Kleidung vorbereitet. Von den Kollegen aus Traunstein haben wir Material erhalten, wie beispielsweise einen Plan mit Anfahrtswegen, einen Ablaufplan und wer die Ansprechpartner vor Ort sind. Das restliche Material erhalten wir vor Ort. lif