Interview mit dem Fürstenfelder-Chef: „Viel, gut und billig: Das funktioniert nicht“

Von: Ingrid Zeilinger

Saisonal, regional und Bio: So arbeitet Gerhard Kohlfürst am Liebsten. Das hat seinen Preis. Im Gespräch mit Tagblatt-Redakteurin Ingrid Zeilinger erklärt er, dass nicht nur die Pandemie aktuell ein Problem ist. © Weber/Archiv

Lockdown, To-Go-Geschäft, 2G und vielleicht 2G plus: Die Corona-Pandemie verlangt den Gastronomen viel ab. Ein Gespräch.

Fürstenfeldbruck – Im Tagblatt-Interview mit Redakteurin Ingrid Zeilinger spricht der Geschäftsführer des Fürstenfelder, Gerhard Kohlfürst, über die Folgen der Pandemie, das Image der Branche und die Preisgestaltung.

Herr Kohlfürst, seit zwei Jahren bestimmt die Corona-Pandemie das Leben. Das trifft auch die Gastronomie schwer. Wie geht es Ihnen und dem Betrieb?

Wir haben schon sehr an dem Thema zu knabbern. Unsere zwei wichtigsten Geschäftsbereiche – das Hotel und der Veranstaltungsbereich – sind schwer betroffen. Das Restaurant und der Biergarten haben zeitweise ganz gut funktioniert. Aber dennoch machen die beiden Bereiche im Gesamtvolumen nicht einmal 25 Prozent aus. Also haben wir mit 75 Prozent Geschäftseinbruch zu kämpfen. Wir sind dankbar, dass wir in Deutschland durch die Überbrückungshilfen aufgefangen werden. Ohne diese wäre es für uns hart geworden und der Schuldenberg wäre enorm gewachsen.

Können Sie das in Zahlen fassen?

Unser Umsatz ist um 70 Prozent eingebrochen. Wir haben viele Veranstaltungen, Kongresse, Seminare, Tagungen und Hochzeiten. Da die alle ausgefallen sind, gab es auch im Hotel kaum oder keine Belegung. Hier haben wir es ganz extrem gespürt.

Aber auch im Restaurant, als die Großveranstaltungen ausgefallen sind?

In den Sommermonaten, als Corona sich etwas zur Ruhe gesetzt hat, war das Geschäft im Biergarten und Restaurant gut. Aber die Veranstaltungsbranche war fast tot. Die großen Messen – Gartentage, Oldtimertage, Fliegenfischer, Animuc – haben nicht oder nur eingeschränkt stattgefunden. Also gab es trotzdem Einbußen.

Das hat Folgen fürs Personal. Man hört, dass viele abgewandert sind. Wie ist die Situation im Fürstenfelder?

Das trifft die ganze Branche. Viele Mitarbeiter sind in den Lebensmitteleinzelhandel abgewandert. Das haben wir zumindest bei unseren Mitarbeitern beobachtet. Wir versuchen, diese Mitarbeiter zurückzuholen, was uns teilweise gelungen ist. Glücklicherweise haben wir einen Stamm an Mitarbeitern, von denen viele über zehn Jahre bei uns sind. Die sind nach wie vor loyal. Aber es herrscht weiter große Unsicherheit wegen Omikron.

Die Mitarbeiter müssen geimpft oder getestet sein. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Bis auf zwei Mitarbeiter von aktuell fast 60 sind alle geimpft beziehungsweise schon geboostert. Darüber sind wir froh. Daher hoffe ich, dass wir gut über die Runden kommen und nicht so hohe Ansteckungsraten haben. Aber es kann trotzdem schnell passieren. Wenn die Ansteckung so intensiv ist wie bei Omikron, muss man damit rechnen, dass es auch aus dem Grund mal eine Schließung geben könnte. Wir können nicht in zwei Teams arbeiten und wir haben ja auch eine Ausbildungspflicht unseren Azubis gegenüber. Die Schulungen und Unterweisungen müssen stattfinden.

Und wie sieht es mit den 2G-Kontrollen aus?

Mit unseren Gästen haben wir relativ wenig Probleme. Sie haben großes Verständnis. Viele Gäste waren dankbar, dass wir streng kontrolliert haben.

Ist der Betrieb schonmal kontrolliert worden?

Nach dem ersten Lockdown hat die Gewerbeaufsicht vom Ordnungsamt München unsere Hygienekonzepte überprüft. Da war soweit alles in Ordnung. Ansonsten hatten wir noch keine Kontrolle. Aber dem schaue ich recht entspannt entgegen, da wir jeden an der Türe mit Ausweis kontrollieren.

Das bedeutet Mehrarbeit für immer weniger Angestellte. Fürchten sie eine langfristige Personalkrise in der Branche?

Ich glaube, die Branche wird zu kämpfen haben, weil viele Strukturen in der Gastronomie während Corona kaputt gegangen sind. Das hat mit dem Mangel der Mitarbeiter zu tun, aber auch mit den Maßnahmen, die zwangsweise ergriffen werden mussten. Es wird schwer, Mitarbeiter zurückzugewinnen, zumal das Image unserer Branche eh ein bisschen leidet, teils selbst verschuldet, teils verstärkt durch Corona.

Was hört man von den Kollegen?

Einige Kollegen aus dem Landkreis mussten schließen. Viele haben ihre Öffnungszeiten eingeschränkt. Sie haben nicht nur einen Ruhetag, sondern einen zweiten dazu genommen.

Das trifft auch auf Ihr Restaurant zu.

Ja. Seit den strengeren Regelungen mit 2G hat man deutlich gemerkt, dass das Geschäftsaufkommen zurückgegangen ist. Wir haben mittags nur noch am Samstag- und Sonntag geöffnet und abends von Mittwoch bis Samstag. Montag und Dienstag ist geschlossen, das hatten wir seit 20 Jahren noch nie. Aber diese Maßnahmen mussten wir ergreifen, weil wir im Sommer und Herbst nicht genug Mitarbeiter hatten. Und jetzt ist es dem geringen Geschäftsaufkommen geschuldet.

Wenig Gäste, nun soll auch der Mindestlohn steigen. Müssen Sie die Preise erhöhen?

Die Preisgestaltung ist natürlich ein heißes Thema. Die Preise haben sich in allen Bereichen erhöht. Es ist nicht nur der Mindestlohn gestiegen, sondern auch der Preis für Grundnahrungsmittel und die Inflation kommt dazu. Daher müssen sicherlich auch die Preise moderat angehoben werden. Ich hoffe, dass wir Gastronomen die sieben Prozent Mehrwertsteuer beibehalten dürfen, damit die Unternehmen auf die Füße kommen. Bis Ende des Jahres ist das zugesichert, aber wir hoffen, dass es langfristig so bleibt. Es wäre wichtig, dass die Gastronomen und Kollegen diesen finanziellen Mehrwert auch in die Mitarbeiter investieren. Wir müssen das Image unserer Branche hochhalten. Das bezieht sich auf die Arbeitszeiten, aber auch auf die Gehälter. Wir müssen unbedingt daran arbeiten, dass die Beschäftigten in der Gastronomie faire Bedingungen vorfinden.

Warum ist das Image so schlecht?

Die Arbeitszeiten sind natürlich nicht attraktiv. Das werden wir nicht ändern können, sonst müssten wir am Wochenende und abends zusperren. Aber man kann die Arbeitszeiten fair gestalten. Da gibt es schon schwarze Schafe, die nach wie vor sagen, Zehn- bis Zwölf-Stunden-Tage sind normal. Denen muss ich ganz deutlich widersprechen. Wir haben seit fast zehn Jahren ein Zeiterfassungssystem. Natürlich können auch wir Überstunden nicht ausschließen. Aber jede Minute, die der Mitarbeiter zu viel arbeitet, wird wieder ausgeglichen. Ich denke, es geht nicht nur um die Work-Life-Balance, sondern um die Entlohnung. Dazu müssen nicht nur die Gastronomen beitragen, sondern auch die Gäste. Weil: Viel, gut und billig funktioniert einfach nicht. Man muss einen angemessenen Preis bezahlen, um sozial nachhaltige Personalstrukturen zu schaffen.

Es gab immer wieder Kritik, etwa bei der Kirta an dem Preis für die Ente. Wie gestaltet sich der Preis?

Das fängt mit dem Rohprodukt an. Man kann Enten ganz günstig beziehen. Wir sind seit 18 Jahren bio-zertifiziert und legen großen Wert auf unsere Rohprodukte. Abgesehen vom Produkt, der Zubereitung und dem Aufwand sind Eintagesveranstaltungen immer eine besondere Herausforderung. Es müssen Theken, mobilen Küchen und Zelte aufgebaut werden. Und während Corona weiß man noch weniger, wie viele Gäste kommen. Das sind viele Risikofaktoren, die den Preis beeinflussen.

Eine Kritik, die Sie nachvollziehen konnten?

Wir galten immer schon als etwas teurer. Diese Kritik musste ich mir schon öfter anhören. Aber wir legen großen Wert auf unsere Rohprodukte und müssen mit den Kosten anders kalkulieren als ein kleines Familienunternehmen, obwohl wir uns auch als Familienunternehmen bezeichnen. Der zusätzliche Aufwand, den wir auf dem Gelände zu bewerkstelligen haben, ist schon groß.

Woher stammen die Produkte?

Wir haben viele regionale Partner, mit denen wir zusammen arbeiten. Beim Obst und Gemüse sind wir in den letzten Jahren noch regionaler geworden. Einer unserer Lieferanten ist Robert Reichlmayr vom Engelsberg, ein anderer ist die Familie Hecker in Olching. Wir haben auch Großlieferanten wie den Ökoring aus Mammendorf oder die Firma Epos aus München. Puten- und Geflügelfleisch beziehen wir vom Bio-Putenhof Wallner aus dem Dachauer Landkreis. In drei Bereichen arbeiten wir zu 100 Prozent mit ökologischen Produkten und im Veranstaltungsbereich liegen wir bei circa 50 Prozent. Da geht es aber auch um andere Größenordnungen.

Die Nachhaltigkeit ist ein großes Thema in der Gastronomie. Wie stehen Sie dazu?

Es ist ein Problem in unserer Gesellschaft, dass der Stellenwert der Ernährung nicht dort ist, wo er sein sollte. Das sind manche europäische Länder besser. Ich bin der Auffassung, dass man schon in der Schule mit Ernährungsbildung anfangen müsste. Die Gastronomie kann man nicht alleine für den Klimawandel verantwortlich machen. Aber wir könnten mehr Verantwortung übernehmen, indem wir uns überlegen, woher wir unsere Produkte beziehen. Man muss nicht immer biozertifiziert sein, obwohl ich das für den richtigen Weg halte. Es wäre schon ein Anfang, ein bisschen saisonaler oder regionaler zu arbeiten. Man kann so tolle Partner finden in der Region, das muss man besser ausnutzen.

Also Spargel im Frühjahr und Wild im Herbst und Winter?

Bei uns steht zum Beispiel Wild fast das ganze Jahr über auf der Speisekarte, wenn es verfügbar ist. Bei manchen Produkten ist man eben auch an die Gästewünsche gebunden. Aber bei uns ist Fleisch nicht immer der Hauptdarsteller. Wir haben viele vegetarische und auch vegane Gerichte und versuchen, dass die anderen Komponenten auf dem Teller dem Fleisch und Fisch in nichts nachstehen.

Apropos Saison: Sie haben mit dem Winterbiergarten experimentiert. Wie waren die Erfahrungen?

Der Winterbiergarten an den Adventswochenenden ist sehr gut angenommen worden. Die Idee entstand, nachdem die Weihnachtsmärkte gestrichen wurden. Ich denke, unsere Gäste haben die angenehme Atmosphäre genossen, und es war nie überfüllt.

Aber die Aktion war begrenzt.

Nein, wir hatten den Winterbiergarten auch im Januar bei gutem Wetter an den Wochenenden geöffnet. Die Besucherzahl ist etwas zurückgegangen, aber wir werden das ganze Jahr über weitermachen. Die Saison ist ohnehin von Jahr zu Jahr früher losgegangen. Bei schönem Wetter ist an den Wochenenden einiges los, da wollen wir den Spaziergängern etwas anbieten.

Durch Omikron haben andere Bundesländer in den Gaststätten 2G plus eingeführt. Wie blicken Sie in die Zukunft?

2G plus würde uns nochmal hart treffen. Andererseits habe ich ein stückweit Verständnis, dass andere Branchen wie die Kultur aufschreien. Sie dürfen nur einen Teil des Raums belegen, es ist 2G plus, es müssen Masken getragen werden und in der Gastronomie ist 2G und das Lokal darf voll sein. Das widerspricht sich schon ein bisschen. Dennoch glaube ich, für viele Gastronomiebetriebe mit Laufkundschaft wird es enorme Auswirkungen haben. Auf die Schnelle einen Test machen, wird nicht funktionieren.

Wobei es hier genug Angebote gäbe.

Wir sind gut versorgt, was Testmöglichkeiten angeht. Wir müssen abwarten, wie es in der Veranstaltungsbranche weitergeht. Ich hoffe, dass es sich nach der Omikron-Welle beruhigt. Wann das sein wird, steht in den Sternen.

Denkt man darüber nach, zuzusperren?

Nein, die Gedanken hatten wir bisher nicht. Ich mache diesen Job nach 20 Jahren immer noch gerne mit meiner Frau zusammen. Wir haben einiges an finanziellen Herausforderungen zu stemmen, haben viel geschaffen und neu gebaut. Wir können es uns gar nicht leisten, aufzuhören. Wir sind beide mit viel Motivation dabei und hoffen, dass es nach dem ersten Quartal in einigermaßen geregelten Bahnen weitergeht. Aber ich habe mich auch schon öfter getäuscht.

