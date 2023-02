Fürstenfelder Salvator: Bierpredigt in Zeiten der OB-Wahl

Von: Peter Loder

Verkleidet als Bruder Barnabas derbleckte der Kabarettist Jürgen Kirner die Brucker Kommunalpolitiker. Nach der Corona-Pause müsse er sich noch immer mit Themen herumschlagen, wie beispielsweise der Eishalle. © Weber

Mit gewohnt scharfer Zunge und bissigem Spott hat Jürgen Kirner Brucks fünfte Jahreszeit beim Fürstenfelder Salvator eröffnet. Neben dem als Mönch verkleideten Bruder Barnabas war ein weiterer Kuttenträger der Überraschungsgast des Abends.

Fürstenfeldbruck – Drei Jahre nach seiner letzten Fastenpredigt und eine Woche vor der OB-Wahl war der Kabarettist Jürgen Kirner zum elften Mal in die Rolle des Bruder Barnabas geschlüpft, um sich bei seiner Krüglrede Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker zur Brust zu nehmen. Als der Starkbier-Mönch nach 30 Minuten mit seiner Generalabrechnung fertig war und Münchens singender SPD-Stadtrat Roland Hefter für seine boarisch-deftigen Songs gefeiert wurde, riss ein weiterer Kuttenträger die 350 Besucher beim Salvator-Fest vom Hocker: „Der Tod“.

Bundesweites Unwesen

Hinter diesem Namen und versteckt unter einer riesigen Kapuze treibt ein anonymer Comedian sein bundesweites Unwesen. Bereits im Vorjahr war er in Bruck zu Gast und gewann den Paulaner-Solo-Kabarettpreis. Keiner kennt seinen Namen, keiner weiß, wie er aussieht. Angeblich lebt er in Berlin und ist ein gebürtiger Sachse, heißt es. Als der verkleidete Sensenmann knochentrocken darüber berichtet, wie er versucht, sein schlechtes Image aufzupolieren, blieb im Saal kein Auge trocken. Über die Stadt Fürstenfeldbruck urteilte er: „Sie liegt seit 50 Jahren im Schlaf und ist reif für den Tod.“

Unter den Zuschauern befanden sich auch die sechs OB-Kandidaten. Sie hatten sich – ebenso wie Erich Raff als noch knapp drei Monate amtierender OB – auf saftig-derbe Standpauken eingestellt. Der traditionelle Starkbier-Anstich wurde zwischen den sechs Rathaussessel-Anwärtern ausgelost. Markus Droth (FW) erledigte den Job regelkundig mit zwei trockenen Schlägen.

Dass die Stadt im Schlaf liegt – diese Erfahrungen habe auch Kirner in seiner Langdienstzeit als Bruder Barnabas gemacht. Nach zweijähriger Corona-Pause müsse er sich mit den gleichen Themen beschäftigen, die ihn schon immer in dieser Stadt begleitet hätten: Innenstadt-Verkehr, Viehmarktplatz, Schlachthof, Eishalle.

Mehr Lokalpolitik hätte nicht geschadet

Kirner hatte sich in seiner gendergerecht korrekt spöttisch formulierten Krüglrede vor allem der großen Politik mit ihren Ministern und Abgeordneten in Berlin und München gewidmet. Was bei den Kommunalpolitikern nicht unbedingt gut ankam. Einstimmiger Tenor: Ein bisserl mehr Lokalkolorit wäre gut gewesen.

Christian Götz (BBV) sagte anschließend: „Ein bisserl mehr Kommunalpolitik hätte der Krüglrede nicht geschadet. Aber es waren auch schöne Spitzen dabei.“ Trotzdem sprach CSU-Kandidat Andreas Lohde von einem „geistreichen Abend auf hohem Niveau“. Und auch SPD-Kontrahent Philipp Heimerl befand, dass die Brucker Situation bei der Krüglrede „treffend beschrieben“ wurde, was Droth bestätigte: „Kirner bringt’s auf den Punkt und hat Recht.“

Dagegen empfahl Joe Kellerer (Die Partei) dem Derblecker eine bessere Recherche: „Ich bin eindeutig zu gut weggekommen.“ Alexa Zierl (ÖDP) war die Witzeleien über ihren Sprachassistent-Namensvetter „Alexa“ ohnehin schon gewohnt und hatte den Eindruck, dass „Kirner nach der Corona-Pause noch etwas in Übung kommen muss“.

Im Veranstaltungsforum hat unterdessen der Salvator-Macher die große Bühne verlassen: Der in Bruck lebende Paulaner-Organisator Harry Stadlmayr geht in Ruhestand. 2008 hatte er das Spektakel in Fürstenfeld erstmals auf die Beine gestellt. Nun wurde er verabschiedet und stellte gleichzeitig den aus Münchens Süden kommenden Josef Wildgruber als Nachfolger vor.

Das sagt Bruder Barnabas über die OB-Kandidaten:

Markus Droth, den weltallerbesten Türöffner des Ameisenstüberls mit dem Hab-acht-Ton in der zarten Stimme, der notfalls alle Positionen im Rathaus und in der Verwaltung mit seiner Familie selbst besetzen kann. Christian Götz, der Kultur-Bürgerchecker, schonungslose Gutmensch und Liesl-fahrende Miniausgabe von Frank Zappa, der ganz einfach sagt: Wählen hilft, ganz besonders mir. Phillip Heimerl, der dialektfrei sprechende rote Jung-Zauberer, der sich auch durch desaströse einstellige Umfragewerte auf Landesebene nicht unterkriegen lässt und täglich hochmotiviert zu sich selber sagt: Mia san no dabei, das ist prima. Joe Kellerer von den unverzichtbaren Polit-Hofnarren mit dem amperbrücken-sprengenden Bachelor-Lächeln, der zartschmelzende Biobauern-Bua aus Lindach mit dem weitverzweigten genetischen Wurzelwerk, das bis nach Aich reicht. Andreas Lohde, der knuffige christsoziale Allzweck-Fozziebär mit der Wucht eines Feuerwehr-Löschzuges, der nicht nur von Puch aus den besten Überblick über die Stadt hat, sondern sich gern auch mal wohlwissend zurücknimmt und ganz bescheiden sagt: I bin Lehrer, i woaß mehra. Alexa Zierl, die laubkehrende Stadtparkfee, die rote Radlerin und natürliche, hitzesommerbeständige Allzweckwaffe der ÖDP, die einfühlsam stets auf das Nervenkostüm ihrer politischen Gegner achtet. lo

