Neuer Sozialbeirat nimmt die Arbeit auf

Von: Thomas Steinhardt

Teure Handy-Verträge führen besonders junge Menschen oft in die Schuldenfalle. © Beispielfoto: dpa

Der neue Sozialbeirat des Landkreises hat seine Arbeit aufgenommen. An Arbeit wird es dort sicher nicht mangeln. Das wurde bereits in der ersten Sitzung deutlich. Das Tagblatt stellt das Gremium und seine wichtigsten Themengebiete vor.

Landkreis – Einst gab es im Kreistag einen Sozialausschuss. Nach Änderungen in der Gesetzgebung wurde dieser aufgelöst. Stattdessen tagte nicht öffentlich ein Arbeitskreis, um Fachleuten die Möglichkeit zum Austausch zu geben. Vor einiger Zeit aber drängte namentlich die SPD im Kreistag darauf, das Gremium wieder stärker zu machen und auch öffentlich tagen zu lassen. Die Gründung eines Ausschusses, der gewisse Kompetenzen gehabt hätte, lehnte die Mehrheit im Kreistag aber ab.

So funktioniert der Beirat

So entstand der Beirat, der nun regelmäßig öffentlich tagen soll, bei Bedarf die Presse aber auch rausschicken darf. Der Beirat hat beratende Funktion, aber kein wie auch immer geartetes Budgetrecht. Vorsitzender ist Landrat Thomas Karmasin, Stellvertreterin ist die Eichenauer Kreisrätin Rike Schiele (Grüne). Letztere hatte Karmasin im Vorfeld das Versprechen abgerungen, anders als in den bekannten Gremien des Kreistags weniger aufs (Debatten-) Tempo zu drücken, wie Karmasin selbst berichtete.

So hatte die erste Sitzung durchaus den Charakter einer Aussprache, dauerte aber auch nicht ewig. Im Ausschuss kommen Fachleute aus Hilfsorganisationen, Politiker und Vertreter der Kreisverwaltung zusammen.

Das Integrationskonzept

Vor rund eineinhalb Jahren hatte der Kreistag beschlossen, ein Integrationskonzept zu unterstützen, das sich nicht nur mit Flüchtlingen beschäftigen sollte, sondern überhaupt mit Migration. Das Konzept wurde vorangetrieben, dann kam die Ukraine-Krise, wie Kreisrat und Projektleiter Hans Sautmann (Grüne) berichtete.

Die vielen Kriegsflüchtlinge verlangten den Helfern alles ab, sodass die Erstellung des Konzepts etwas gestreckt werden musste. Ab Februar 2023 solle es dann aber den Ausschüssen des Kreistags vorgelegt werden. Bei der Erstellung arbeiten mehrere Menschen mit Migrationshintergrund ehrenamtlich mit – dabei sind beispielsweise Menschen aus Syrien, Spanien, Iran, Peru und Uganda, wie Sautmann erzählte.

Interessant: Gefragt nach dem eigentlich Wichtigen gaben die Ehrenamtlichen mit Migrationserfahrung nicht konkrete Maßnahmen wie etwa mehr Geld oder bessere Wohnung an, sondern Grundsätzliches. Wirklich wichtig sind demnach Werte wie etwa Offenheit, Respekt oder Toleranz.

Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Übertragung der Ukraine-Flüchtlinge aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in die Sozialgesetzgebung stellt die Verwaltung vor große Probleme. Das betonte Johannes Loibl von der Sozialverwaltung. Außerdem, wie schon mehrfach berichtet, sei die Frage der Unterbringung weiter ungeklärt. Kurz gesagt: Künftig ist das Jobcenter für Ukraine-Flüchtlinge zuständig, das zwar Wohnungen im Bedarfsfall bezahlt, solche aber nicht sucht.

Landrat Karmasin betonte erneut, dass die Menschen mit der Gesetzesänderung allein gelassen würden. Es drohe die Gefahr, dass Geflüchtete massenhaft als Obdachlose vor den Rathäusern stehen werden, weil der Landkreis nicht mehr zuständig sein werde. Alles Insistieren der Spitzenverbände werde in Berlin nicht gehört. „In 26 Jahren habe ich keinen solchen Pfusch erlebt wie bei diesem Gesetz“, so Karmasin.

Die Schuldner- und Insolvenzberatung

Im Jahr 2021 hat die Caritas 695 Personen wegen ihrer Verschuldung beraten, berichteten Vertreter der katholischen Hilfsorganisation. Die Nachfrage steige stetig. Oftmals handele es sich um bekannte Klienten, deren Insolvenzpläne in der Corona-Krise ins Wanken gerieten und die jetzt einer erneuten Beratung bedürfen. Kurz: Alles war am Laufen, dann brachen Mini-Jobs weg und alle Pläne waren obsolet. Der Klassiker schlechthin seien aber teure Handy-Verträge, die immer wieder junge Leute ins Schleudern bringen.

Hilfe bei Wohnungsproblemen

Hilfsangebote gibt es für verschiedene Bereiche, etwa für Menschen, die ihre Wohnung bereits verloren haben, oder für solche, denen die Wohnungslosigkeit droht. Auf äußerst positive Resonanz stößt in diesem Zusammenhang ein Projekt der Diakonie Herzogsägmühle, das der Kreistag im Jahr 2020 in die Region holte. Mitarbeiter der Diakonie suchen hier gezielt und proaktiv Obdachlose auf, die in Notunterkünften der Gemeinden leben. Diese Menschen trügen oft ein ganzes Päckchen an Problemen mit sich, hieß es. Der Wohnungsmarkt sei für sie praktisch verschlossen – und die Kommunen könnten zwar eine Notunterkunft bieten, seien dann aber oft überfordert. „Dieses Projekt ist für uns Gemeinden wichtig und hervorragend“, kommentierte Josef Heckl (FW). Bürgermeister von Mammendorf. Einen anderen Ansatz verfolgt die Fachstelle Wohnen: Sie hilft Menschen, bevor sie obdachlos werden. Oftmals ließen sich mit Vermietern Lösungen finden, bevor es zum Äußersten kommt.

Weitere Projekte

In Arbeit sind das Seniorenkonzept und das Thema Inklusion. Kurz angesprochen wurde der Fachkräftemangel in der Pflege. Trotz aller Bemühungen seien tragbare Lösungen bis heute nicht gefunden, sagte eine Vertreterin der Kreisverwaltung.

