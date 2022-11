Drei Gruppierungen fordern: Alles auf Null bei Amperoase und Eishalle

Von: Dieter Metzler

Fordern Gespräche und Planungen mit allen Beteiligten (v.l.): die Stadträte Mikro Pötzsch und Philipp Heimerl (beide SPD), Adrian Best (Linke), Alexa Zierl (ÖDP) und Dorothea Heid vom Eis- und Rollsportclub. © dieter metzler

Die Fraktionen von SPD, ÖDP und Linken fordern in einem Antrag einen kompletten Neustart der Planungen bei der Amperoase und der Eishalle.

Fürstenfeldbruck – Die Baukosten für die Amperoase und eine Eishalle schnelle in die Höhe. Die Planungen liegen auf Eis. Die Stadtratsfraktionen von SPD, ÖDP und Linke wollen die Gelegenheit für einen Neustart nutzen. Das fordern sie in einem gemeinsamen Antrag an OB Erich Raff.

Die prognostizierten Baukosten für das Hallenbad der Amperoase sind von 26 auf 40 Millionen Euro in die Höhe geschnellt. Daher wurden die Planungen vorerst auf Eis gelegt. Mit der Aussetzung des Planungsprozesses sei das Projekt gescheitert, argumentierten die SPD-Stadträte Mirko Pötzsch und Philipp Heimerl sowie Alexa Zierl (ÖDP) und Adrian Best (Die Linke) bei einem Pressetermin im Brucker Eisstadion.

Hoffnung auf Förderprogramm

Alle Hoffnungen ruhen auf einem speziellen Förderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, das die Energie- und Klimaschutzreferentin Alexa Zierl ins Spiel brachte und die Stadt aufgegriffen hat. Eine Förderung ist danach aber nur möglich, wenn der Strombedarf zu 100 Prozent und der Wärmebedarf zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Die Voraussetzungen dafür können, so Zierl, bei einem gemeinsamen Gebäudekomplex, sprich einer integrierten Gesamtplanung für das Hallenbad und Eisstadion, erreicht werden.

„Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Stadt nach dieser Kostenexplosion, egal wie hoch die Förderung auch ausfällt, das Vorhaben umsetzen möchte“, sagte Mirko Pötzsch. Aufgrund des maroden Zustands des Hallenbades und des Eisstadions – baulich wie auch von der Technik her – dränge aber die Zeit. „Wenn wir jetzt noch ein, zwei Jahre warten, habe ich das Gefühl, es gibt irgendwann einen Knall und es muss alles komplett dicht gemacht werden“, befürchtet der SPD-Stadtrat.

Alle Beteiligten sollen zusammen kommen

Deshalb fordern die gemeinsamen Antragsteller, nochmals einen Schritt zurückzugehen, sich mit allen Beteiligten wie Stadtwerken, Stadtverwaltung, Stadtrat und den Eis- und Wassersportvereinen sowie externen Kursanbietern an einen Tisch zu setzen und das ganze Projekt neu zu starten. Danach sollte man mit den Architekten reden, wie man das realisieren könne. „Dabei sollte man alle Möglichkeiten ausschöpfen, um günstig zu bauen.“

Die Fraktionen fordern deshalb während des unterbrochenen Planungsprozesses eine neue Machbarkeitsstudie für Hallenbad, Sauna und Eishalle samt Kostenermittlung. Dazu sollten verschiedene Ausbauvarianten, speziell für das Hallenbad – darunter das Konzept 2521, ein multifunktionales auf den Schwimmsport ausgerichtetes Sportbecken in Modulbauweise – und deren Kostenauswirkungen untersucht werden.

Die 50 000 Euro, die so eine Studie kostet, stehen in keinem Verhältnis zu den 40 Millionen Baukosten, so Pötzsch. Letztlich gehe es darum, effizienter zu werden, wo es gehe, und Einsparungsmaßnahmen vorzunehmen, wo sie möglich sind, meinte Heimerl. Man sollte die Zwangspause jetzt nutzen und weiter denken. Welche Variante am Ende dabei herauskommt, es sollte auf jeden Fall effizient und energetisch gebaut werden, dass beides gut miteinander funktioniert.

