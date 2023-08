Fürstival bietet zwei Tage Blasmusik, Brass und mehr

Die Premiere des Fürstival im Veranstaltungsforum war gut besucht. Auch in diesem Jahr spielen wieder viele Brass-Bands auf der Bühne im Stadtsaalhof. © Veranstaltungsforum Fürstenfeld

Brass und Blasmusik trifft Jugend: Zum zweiten Mal steigt im Veranstaltungsforum das Fürstival. Das „Sound of Heimat“-Festival bietet Bands und mehr.

Fürstenfeldbruck – Die Premiere des „Fürstival – Sound of Heimat“ ist bei den Besuchern sehr gut angekommen, berichtet Organisatorin Michaela Landmann vom Veranstaltungsforum. „Letztes Jahr war es einfach super. Die Stimmung war toll und die Bands waren gut.“ Daher entschloss man sich, das zweitägige Festival Anfang September zu wiederholen.

Die große Bühne ist im Stadtsaalhof aufgebaut. Zu Gast sind diesmal Bands wie „DeSchoWieda“, „Erwin & Edwin“, „Granada“, „D´Hundskrippln“, „Der Zweig“ und „Monaco F“. Eröffnen dürfen den Reigen am Freitag die Blasmusik Schöngeising sowie am Samstag die Brucker Stadtkapelle.

Im vergangenen Jahr kamen pro Tag 800 bis 1000 Gäste nach Fürstenfeld. Auch in diesem Jahr wurden bereits viele Karten verkauft. „Für spontan Entschlossene gibt es aber an der Abendkasse und im Vorverkauf noch Karten zu erwerben“, sagt Michaela Landmann.

Damit die Brass-Musikfans nicht hungern müssen, gibt es Crêpes, Eis, einen Süßwarenstand mit Lebkuchen, Mandeln und Co.. Außerdem verkauft das Catering des Fürstenfelders unter anderem Burger, Bratwurstsemmeln und vegetarische Alternativen. An einer Longdrinkbar gibt es Aperol, Bier und vieles mehr.

Ein besonderes Highlight ist die „Spui Wiesn“. Hier können sich die Besucher in fünf Kategorien messen: Neben Nageln, Masskrugstemmen und Fingerhakeln gibt es ein Quiz und die Aufgabe, um einen Biertisch herumzuklettern, ohne dabei den Boden zu berühren.

Nach den Auftritten der Bands geht es mit der Aftershow-Party in der Tenne weiter. Am Freitag sorgt die „Guten A-Band“ für Stimmung, am Samstag treten „Dis M“ auf. Die „Schnelle-Helle-Station“ bietet den Feiernden die Möglichkeit, schnell an Getränke zu kommen und den Platz nah an der Bühne nicht verlassen zu müssen.

Das Tagesticket kostet im Vorverkauf für Freitag 49, für Samstag 39 Euro, das Zweitagesticket gibt es für 74 Euro. An der Abendkasse zahlt man sechs Euro mehr. Alle, die heuer 18 Jahre alt geworden sind oder es noch werden, haben freien Eintritt. Möglich macht dies der Kulturpass. „Jeder, der im Jahr 2005 geboren ist, kann einfach kommen, muss einfach nur seinen Ausweis zeigen und kann das Festival gratis genießen“, erklärt Landmann.

Die Festival-Organisatorin blickt mit Vorfreude auf das Wochenende. „Ich freue mich einfach auf die Bands, die gute Stimmung und die freudigen Gesichter der Besucher.“

Das Fürstival startet am Freitag, 1. September, und Samstag, 2. September, jeweils um 15.30 Uhr (Einlass 15 Uhr). Infos zum Programm sowie Tickets gibt es online unter www.fuerstival.de. Antonia Plamann

