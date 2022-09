„Fürstival“: Jung und Alt im Blasmusik-Fieber

Von: Ulrike Osman

Im Gänsemarsch zog die Band CubaBoarisch2.0 zur Bühne. Das Publikum tanzte nach wenigen Takten ausgelassen mit. © Weber

Ein Blasmusik-Festival auf dem Klostergelände – mit dieser Idee hat das Veranstaltungsforum ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und zwar ein erfolgreiches, geht man nach der gut besuchten Premiere.

Fürstenfeldbruck – „Fürstival“ lockte mit acht Gruppen, Aftershow-Party, Biergarten und Spaßwettbewerben ein Publikum quer durch die Generationen an – und das hatte jede Menge Spaß.

Mit einer großen Freifläche zum Feiern und Tanzen, mit Sitzplätzen und Liegestühlen, Bierausschank und Verpflegungsständen präsentierte sich der Stadtsaalhof als einladendes Festivalgelände. Pünktlich um 19 Uhr am Freitagabend tauchte als erste Band CubaBoarisch2.0 aus der Tenne auf, um sich in einer Mischung aus Gänsemarsch und Sambazug quer über die Party-Area zur Bühne zu bewegen. Um Stimmung mussten sich Frontmann Leo Meixner, Sängerin und Gitarristin Yinet Rojas Cardona („ich bin der kubanische Teil der Band“) und die anderen Musiker nicht groß bemühen. Zu ihrer Kombination aus bayerischer Blasmusik und südamerikanischen Rhythmen wogte und tanzte es schnell in den Zuschauerreihen – je näher an der Bühne, desto ausgelassener.

Mit dem österreichischen Pop-Trio folkshilfe und den Schweizer Fäaschtbänklern standen zwei weitere Höhepunkte auf dem Programm des ersten Abends. Für den zweiten Tag hatte das Veranstaltungsforum die Gruppen BaamBrass, Oimara mit Band und die bayerischen Hip-Hopper Dicht & Ergreifend gebucht – ein Line-up, das mehr junges Publikum anlockte als es die Kulturreihen des Hauses tun.

Viele in Tracht

Viele kamen in Tracht, andere im T-Shirt. Familien mit Kindern amüsierten sich genauso wie ältere Besucher und Fans, die gekommen waren, um speziell ihre Lieblingsband zu erleben. „Wir sind wegen der folkshilfe da“, erzählten Severin und Sebastian, zwei Brucker Burschen, nach ihrem ersten Versuch des Fingerhakelns. Denn neben der Musik lud die eigens eingerichtete „Spuiwiesn“ dazu ein, sich im bayerischen Vierkampf zu messen.

Bierernst war das Ganze nicht gemeint. Puristen mochten die Stirn darüber runzeln, dass das Fingerhakeln ohne Lederriemchen und das Maßkrug-Stemmen mit Kunststoff-Bierkrügen stattfand. Doch so konnten auch Kinder mitmachen wie die neunjährige Paulina und die elfjährige Emma, die sich anschließend stolz ihre Teilnahmekarten abstempeln ließen.

Treffsicherheit mit dem schmalen Ende eines Hammers war beim Wett-Nageln gefragt und Wissen über Bier und Bayern in einem Quiz. Wer all diese Stationen einigermaßen bewältigt hatte, wurde mit einem Freibier belohnt.

Dass schon im Vorverkauf über 2500 Tickets weggegangen waren, freute nicht nur die Veranstalter. Auch zwei regionale Blaskapellen bekamen auf diese Weise die Chance, sich einem neuen Publikum zu präsentieren. Auf der B-Stage gegenüber der Hauptbühne übernahm am ersten Tag die Brucker Stadtkapelle und am zweiten die Blasmusik Schöngeising die Rolle des Einheizers. „Toll, dass sowas hier stattfindet“, so Stadtkapellen-Dirigent Paul Roh.

