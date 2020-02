OB: Staatsstraße könnte bald verlegt werden

Für viele Anwohner ist der Schwerlastverkehr auf der Staatsstraße 2054 in Fürstenfeldbruck eine Belastung. Doch bislang ist die Stadt dagegen weitgehend machtlos. Das könnte sich ändern, sagt OB Erich Raff nach einem Gespräch mit der Staatsregierung.

Fürstenfeldbruck – Klagen über Lastwagen, die durch die Landsberger Straße, die Holzhofstraße und die Schöngeisinger Straße in Richtung Innenstadt rollen, gibt es schon länger. Doch den Schwerlastverkehr einfach auszusperren, war bisher kaum möglich. Der Streckenabschnitt liegt zwar mitten im bewohnten Stadtgebiet. Doch er ist offiziell Teil der Staatsstraße 2054, die von Landsberg kommend nach Bruck hinein und dann, teils auf der Trasse der B 2, nach Norden bis nach Maisach führt.

Auf einer Staatsstraße von solch überörtlicher Bedeutung lehnte die zuständige Regierung von Oberbayern verkehrsberuhigende Maßnahmen stets ab. Auch einer Herabstufung zur Gemeindestraße wollten die Bezirksregierung und ihr Straßenbauamt bisher nicht zustimmen. Dass genau das dennoch passiert, dafür soll jetzt das bayerische Verkehrsministerium sorgen. So berichtete es Oberbürgermeister Erich Raff jetzt in einem Pressegespräch. Zusammen mit Alex Dorow (CSU), dem Landtagsabgeordneten für Fürstenfeldbruck-West, habe er vergangene Woche bei Gerhard Eck, Staatssekretär im Innenministerium, das Anliegen vorgestellt. Bei dem Treffen seien auch Vertreter des Verkehrsministeriums dabei gewesen. Das habe nun den Auftrag, eine Verlegung der Staatsstraße zu prüfen.

Das ist der Plan

Folgende Variante hat laut Raff gute Chancen auf Genehmigung: Die Staatsstraße soll ab der westlichen Stadtgrenze bis zum Hagebaumarkt auf der Trasse der B 471 und dann vorbei am Pucher Meer verlaufen. Nördlich des Kreisels auf Höhe der Hasenheide soll sie auf der bisherigen Trasse verbleiben. Im Stadtgebiet könnten dann Landsberger Straße, Holzhofstraße und Schöngeisinger Straße zu Gemeindestraßen werden. Möglich wären dann Maßnahmen zur Lkw-Begrenzung und Verkehrsberuhigung. „Im Bereich der Viehmarktstraße etwa wäre ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich denkbar“, sagte Raff. Allerdings müsste man jetzt, da man Unterstützung in der Staatsregierung habe, zügig handeln. Am 31. März soll der Stadtrat den Antrag auf Verlegung beschließen.

Die Verlegung der Staatsstraße sei möglicherweise auch ein kleiner Schritt zu einer Verlegung der Bundesstraße 2 aus der Innenstadt. Zu einer Tunnellösung, die jüngst die CSU mit einer Haushaltsbefragung wieder ins Gespräch gebracht hatte, sagte Raff: „Das ist halt Wahlkampf, aber eigentlich erst ein Thema für den übernächsten Stadtrat.“ Für utopisch halte er das Vorhaben nicht. Aber es müsste in den Verkehrswegeplan des Bundes aufgenommen werden. Der werde 2030 neu aufgestellt, Anträge könne man erst ab 2027 stellen.

Kontrolle von Fahrradfahrern

Ein weiteres Verkehrsproblem, wenn auch ein weit geringeres, gehe man seit Dezember an, berichtete Raff im Rahmen des Pressegesprächs. Autos, die ohne Zulassung auf der Straße stünden, würden konsequent mit roten Punkten versehen. Bisher seien 85 dieser amtlichen Entfernungsaufforderungen ergangen. Man habe aber noch keines der Autos abschleppen lassen. Laut Raff handelt es sich in den meisten Fällen um Fahrzeuge, die Autohändler für wenige Tage auf öffentlichem Grund abstellen.

Zu Kontrollen von Radfahrern, die zuletzt an mehreren Stellen wie etwa am Deichensteg im Stadtgebiet mit der Polizei durchgeführt wurden, sagte Raff, diese werde es auch weiterhin geben. „Das hat nicht überall Begeisterung hervorgerufen“, so Raff. Aber der Wunsch sei auf Bürgerversammlungen geäußert worden. Er selbst habe dazu positive Rückmeldungen von Bürgern bekommen.

