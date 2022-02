Fursty-Ersatzbau schreitet voran: Umzug der Offizierschule für das Jahr 2024 geplant

Die Baustelle der neuen Offizierschule im fränkischen Roth: Im Hintergrund sind die Unterkunftsgebäude zu sehen, im Vordergrund das zukünftige Hörsaalgebäude. © Luftwaffe

Mit dem Aus für den Fliegerhorst war auch das Schicksal der Offizierschule der Luftwaffe (OSLw) besiegelt. Seitdem ging es nur noch um die Frage, wann die Offizierschule ins fränkische Roth zieht. Eigentlich sollten die Offizierschüler längst dort lernen. Doch sie sind noch mindestens zwei Jahre da.

Fürstenfeldbruck – Bei jedem Neujahrsempfang, zu dem der Standortälteste einlud, wurde ein neuer Umzugstermin bekannt gegeben. Brigadegeneral Bernhardt Schlaak verkündete im Jahr 2016: „Ziel ist es, den Lehrgangsbetrieb im Jahr 2020 in Roth aufzunehmen.“ Sein Nachfolger, Brigadegeneral Michael Traut, revidierte ein Jahr darauf den Termin. „Die OSLw wird an ihrem neuen Standort in Roth Ende 2021 den Lehrbetrieb aufnehmen.“ Sozusagen zur Bekräftigung warf ein Tageslichtprojektor die in der Planung fertige Anlage in Roth an die Wand. Man werde definitiv Fursty verlassen, verkündete Traut beim Empfang 2019. Doch man werde nicht in eine Baustelle umziehen, sondern erst dann, wenn eine funktionierende Infrastruktur in Roth vorhanden ist. Die derzeit größte Baustelle der Luftwaffe wachse, aber ein Umzug werde nicht vor dem Sommer 2023 möglich sein.

Offizierschule der Luftwaffe: Umzug im Jahr 2024

Beim wegen der Corona-Pandemie vorerst letzten Neujahrsempfang im Jahr 2020 hatte dieser Termin zur Überraschung der 200 Ehrengäste noch Bestand. Bei einem Gespräch mit dem Kommandeur der OSLw, Brigadegeneral Stefan Scheibl, und dem Presseoffizier, Oberstleutnant Stephan Lindner, erfuhr das Tagblatt kürzlich, dass der Umzug nun aller Voraussicht nach 2024 erfolgen wird. Die Übergabe der gesamten Liegenschaft Fursty an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) soll wie geplant 2026/27 erfolgen.

„Die Unterkunftsgebäude sind fertig“, berichtete Scheibl. „Nur das Mobiliar fehlt noch.“ Der Rohbau des Hörsaalgebäudes steht ebenfalls. „Im Moment werden die Fenster und Türen eingesetzt.“ Die Sportanlagen sind in der Entstehung, die Sporthalle steht. Die Soldaten werden jeweils zukünftig in Einzelzimmern mit kleiner Nasszelle leben und sich gegenüber der heutigen Unterbringung verbessern. Im Unterkunftsbereich des „Blauen Palais“ in Fursty gibt es nur „Zwei-Mann-Buden“ mit zwei Sanitärbereichen auf dem Flur. Beim Bau der OSLw in den 70er-Jahren haben weibliche Lehrgangsteilnehmer noch keine Rolle gespielt, jetzt beträgt der Anteil bis zu 15 Prozent.

Offizierschule der Luftwaffe: Der Weg nach Roth

Aufgrund des Infektionsgeschehens wird der Standortälteste auch heuer keinen Neujahrsempfang geben. „Eventuell laden wir zu einer Info-Veranstaltung im Laufe des Jahres ein“, teilte Scheibl mit. Doch das hänge von der Entwicklung der Pandemie ab.

Vom Umzug nach Roth sind rund 400 Soldaten und Zivilbeschäftigte betroffen, teilte Lindner mit. Die Versetzung der Soldaten und 15 Beamten, aber auch der 40 Tarifbeschäftigten, werde einvernehmlich abgewickelt. „Erfreulich ist, dass auch etliche nach Roth mitgehen wollen“, berichtete Scheibl. Die Gespräche führt das Bundeswehrdienstleistungszentrum mit den Tarifbeschäftigten.

Offizierschule der Luftwaffe: Die allermeisten sind geimpft

Völlig unproblematisch gestaltet sich der Umzug für die Lehrgangsangehörigen. Im Jahr 2021 verzeichnete die OSLw mit allen Lehrgängen immerhin über 2000 Teilnehmer. Die Corona-Problematik, die die Menschen zu Demos und Gegendemos auf die Straßen treibt, gibt es in der Bundeswehr nicht. Die Angehörigen der OSLw sind zu 98 Prozent geimpft. Und trotz Pandemie engagieren sich die Soldaten weiterhin im sozialen Bereich. Tradition haben die jährliche Kriegsgräbersammlung und der Erbsensuppenverkauf auf dem Christkindlmarkt, dessen Gewinn teilweise sozialen Einrichtungen der Stadt zugutekam. Dieser musste 2021 ausfallen, da die Soldaten eine andere Aufgabe hatten: Amtshilfe bei der Bekämpfung des Coronavirus. So haben 60 Soldaten, darunter auch Offizieranwärter, im Gesundheitsamt, in den Impfzentren in Bruck und München-Riem sowie in einem Kinderkrankenhaus ausgeholfen und tun es immer noch.

Nach dem Umzug wird spannend, was nach der Übergabe der Liegenschaft an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit dem Areal passiert. Das „Blaue Palais“ steht seit 2018 unter Denkmalschutz. Das Gebäude sei „durch seinen futuristischen Baukörper als städtebaulich bedeutend eingestuft“, heißt es in der Begründung. Durch die Aufnahme in die Denkmalliste ist verhindert, dass der weitläufige Gebäudekomplex aus den 1970er-Jahren abgerissen wird. Allerdings würde eine Sanierung des Gebäudes Millionen verschlingen.

Die Serie

Vor zehn Jahren hat die Bundeswehr die Schließung des Fliegerhorstes beschlossen. Seitdem ziehen nach und nach Dienststellen an ihre neuen Standorte. In den vergangenen Jahren wurde vor allem über den Umzug der Offizierschule der Luftwaffe berichtet. Doch es gibt weitere Einheiten, die noch auf Fursty sind. Das Tagblatt hat sich umgehört, wie es dort eigentlich mit der Stimmung und den Umzugsplänen aussieht. Auch interessant: In den Werkstätten des Fliegerhorsts entstehen Lehr-Modelle

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.