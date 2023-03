Stadtrat ebnet Weg für Biodrom auf Fliegerhorst-Areal

Fürstenfeldbruck

Der nächste große Schritt zum Technologiezentrum auf dem Fliegerhorst ist getan. Der Stadtrat genehmigte die Satzung des geplanten Zweckverbandes. Nun muss noch die Gemeinde Maisach zustimmen.

Fürstenfeldbruck – Auf einem 24 Hektar großen Areal auf dem Fliegerhorst soll der Technologiecampus entstehen. In einem ersten Schritt wird das Biodrom mit einem Hochleistungszyklotron gebaut. Geforscht wird im Bereich Nuklearmedizin. Da das Gelände zum Teil auf Maisacher und zum Teil auf Brucker Flur liegt, haben die Gemeinden eine interkommunale Zusammenarbeit vereinbart. Sie gründen den „Zweckverband Techologiecampus Fürstenfeldbruck/Maisach“, um das Bauvorhaben gemeinsam zu begleiten. Die Regierung von Oberbayern hat in Aussicht gestellt, in diesem Fall eine Befreiung vom Anbindegebot – das Areal ist bisher weder an Bruck noch Maisach angeschlossen – zu erteilen.

Im Zweckverband werden je sechs Mitglieder aus Fürstenfeldbruck und Maisach sitzen, erklärte Rechtsanwalt Jürgen Busse in der jüngsten Stadtratssitzung. Er hatte die Satzung mit den Gemeinden erarbeitet. Der Vorsitz wechselt jährlich, es beginnt Maisachs Rathauschef Hans Seidl. Darüber sei er nicht böse, meinte der neu gewählte OB Christian Götz (BBV). „Wir zeigen Vertrauen.“ Auf Nachfrage von Markus Droth (FW) erklärte Busse, dass mit dem Vorsitzwechsel je ein Mitglied aus Bruck oder Maisach für ein Jahr aus dem Verbandsrat ausscheidet.

Imperatives Mandat

Bei der Stimmabgabe herrscht das imperative Mandat – sprich die Mitglieder sind bei der Abstimmung an die Weisung des Stadtrats gebunden. Darüber hätte man gerne vorher im Konversionsausschuss beraten, meinte Andreas Rothenberger (BBV). Dennoch werde man zustimmen. „Es ist ein großes, wegweisendes, starkes Projekt.“ Es sei der politische Wille, an einem Strang zu ziehen, erklärte Vize-Bürgermeister Christian Stangl, der die Sitzung für den im Urlaub weilenden OB Erich Raff leitete.

Kosten und Erlöse werden auf beide Kommunen aufgeteilt. Auch der Erlös an Grund- und Gewerbesteuer fließt je zur Hälfte an beide Kommunen. Beim Thema Gewerbesteuer könnte das für Probleme sorgen, meinte Busse. Außer die Kommunen gleichen ihre Hebesätze an. Hier müsse man mit Steuerexperten sprechen.

Die Stadträte ließen keinen Zweifel daran, die Satzung und damit das Großprojekt auf den Weg zu bringen. Droth sprach von einem Meilenstein der kommunalen Entwicklung. „Wenn zwei Gemeinden so intensiv und vertrauensvoll aufeinander zugehen, ist dies ein Stück weit eine Zeitenwende“, meinte Andreas Lohde (CSU). Das Projekt könne den Fliegerhorst an Strahlkraft noch übertreffen.

Maisach berät ebenfalls

Man schlage einen ersten Pflock ein, meinte Christian Götz. „Das Projekt behindert uns in der Entwicklung der restlichen Fliegerhorstfläche nicht.“ Alexa Zierl (ÖDP) war da nicht so euphorisch. Der dritte Bauabschnitt auf einer 9,5 Hektar großen Fläche sei noch sehr wolkig, man wisse nicht, was dort hinkomme. Man müsse darauf achten, dass das ursprünglich geplante Mischgebiet weiter möglich sei. Hier müsse der städtebauliche Wettbewerb, den der Stadtrat ebenfalls auf den Weg brachte, gut mit dem Zweckverband verschmelzen.

Der Stadtrat genehmigte die Zweckverbandssatzung einstimmig. Stimmt am Donnerstag auch der Maisacher Gemeinderat zu, geht die Satzung nach der Unterschrift beider Bürgermeister ans Landratsamt – eine reine Formalie. Danach können weitere Verträge geschlossen werden und die Grundstücksverhandlungen des Zweckverbandes mit der Bima beginnen, um das Areal für das Biodrom zu erwerben.

