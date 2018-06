Ausgetauscht: Das ist die SCF-Elf von gestern... Und so sieht die Neue aus

+ ..und so sieht die von heute aus (v.l., oben rechts auf das Kreuz klicken, dann ist das Bild vollständig zu sehen): Isa Ferati, Dzemal Spahic, Nazif Hajdarevic, Igor Dulasic, Mirza Dzafic, Anil Adam, Luis Gröger, Göksel Mete, Aleks Ilic, Derrick Edeberi, Marcel Konrad, Ferenc Ambrus, Julius Drameh, Tamas Madar. Mitten drin: Trainer Athanasios Kiourkas. © Dieter Metzler

Fürstenfeldbruck – Sogar drei neugierige Zaungäste hatten sich auf dem weitläufige Sportplatzgelände an der Klosterstraße verlaufen, um den Trainingsauftakt des SC Fürstenfeldbruck am Montagabend hautnah zu verfolgen. Max Altmann und Max Lachauer von der von Präsident Jakob Ettner aufgelösten Alten Liga, wollten in erster Linie feststellen, ob es dem umstrittenen Klubchef tatsächlich gelungen ist, so viele bezirksliga-taugliche Spieler zu verpflichten wie es gerüchteweise schon im Vorfeld durchgesickert war. Vor Ort war auch Karl Brodzinski, ein Edelfan des SCF, der eigens aus München kam, um das erste Training zu verfolgen.