Gartentage: Grüne Raritäten locken viele Besucher an

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Die Gartentage haben wieder zahlreiche Besucher nach Fürstenfeld gelockt. © Weber

Die Fürstenfelder Gartentage haben nach zwei Jahren Pause wieder zahlreiche Besucher aufs Klostergelände gebracht. Sie suchten vor allem Anregungen, Pflanzen und Accessoires.

Fürstenfeldbruck – Blumen in allen Größen, Formen und Farben, Gräser, Kräuter und Stauden, aber auch Brunnen, Vogelhäuschen oder römische Statuen fanden sich am Pfingstwochenende auf dem Klostergelände in Fürstenfeldbruck. Nach zwei Jahren Corona-Pause fanden wieder die Fürstenfelder Gartentage statt. Zahlreiche Menschen hatten den Weg auf das Areal gefunden.

„Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute da sind. Man merkt, dass alle wieder raus wollen“, sagt Toni Schanderl aus Emmering. Er ist mit seiner Frau Edith zum ersten Mal da. „Wir haben im Sommer neu gebaut, und es ist alles fertig, aber wir suchen noch ein paar Blumen“, sagt er. Das Angebot sei riesig. „Man weiß gar nicht, was man nehmen soll.“ Einen Rosenstock haben sie sich aber schon zurückstellen lassen.

Stammgäste

Auch Carola Götz und Franz Stelzer aus Hohenpeißenberg sind bereits fündig geworden. Kräuter, eine Nelke und zwei grüne Horta sind schon in die Tragetasche gewandert. „Hier gibt es Anbieter mit ganz besonderen Raritäten, die man sonst nicht findet“, sagt Götz. Die beiden sind seit Jahren Stammgäste, um sich Anregungen für ihre beiden großen Gärten zu holen. „Wir schauen vorher immer, wo wir noch Platz haben und welche Pflanzen uns kaputtgegangen sind“, erklärt Götz. Durch die Pandemie, die einen Gartenboom auslöste, hat sich für die beiden Hohenpeißenberger nichts geändert. „Wir bauen schon länger Gemüse an und haben ganz viele Blumen. Da muss man immer arbeiten, egal ob Corona ist oder nicht.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ähnlich ist es bei Cornelia und Gisela aus München. „Ich habe während Corona sogar weniger im Garten gemacht, weil ich so gefrustet war“, sagt Gisela. Doch das gehört der Vergangenheit an. Bei den Gartentagen war sie auf der Suche nach einer Klematis, einer Zierpflanze mit lila Blüten. „Ich habe einen Platz, an den sie gut hinpassen würde.“ Sie hat auch ein schönes Exemplar gefunden. In ihren Tüten finden sich außerdem Lavendel und Gräser. „Es ist wirklich für jeden etwas dabei“, meint sie. Brigitte Neugebauer von der Gärtnerei Schänzle verkauft an ihrem Stand neben Blumen auch viele Heilkräuter. „Die Leute stellen heuer mehr Fragen, die die Wirkung der Pflanzen auf das Immunsystem oder Gesundheit betreffen. Früher stand der Geschmack im Mittelpunkt“, hat sie beobachtet. Insgesamt sei heuer aber nicht mehr los als in Vorjahren. „Das Interesse war schon immer groß.“

Und die Männer?

Auch Adriana Lupse und Anna Thies aus Puchheim sind regelmäßig zu Gast bei den Gartentagen. „Wir suchen besondere Pflanzen, die wir sonst nicht bekommen, aber es ist schwer, sich zu entscheiden“, sagt Lupse. Die beiden Freundinnen flanieren gerne über das Gelände, um neue Anregungen zu bekommen. „Es ist unser Tag. Die Männer haben wir zu Hause gelassen“, erklärt Lupse.

Einige Meter weiter wartet Christian Bestle auf Kundschaft. Seine Kollegin lässt einen seiner großen Gongs erklingen, die sich die Leute als Klanginstallation in ihren Garten stellen können. „Ich bin sehr gerne hier in Fürstenfeldbruck, weil ich in Dachau aufgewachsen bin. Es ist immer ein bisschen wie heimkommen“, sagt Bestle, der jetzt im Chiemgau lebt. „Außerdem zieht das breite Spektrum an Ausstellern viel Publikum an“, sagt er.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.