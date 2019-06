Flower Power auf der Klosterwiese: Die Gartentage in Fürstenfeld sind eröffnet

Die Gartentage im Kloster Fürstenfeld sind eröffnet. Der Andrang ist groß.

Fürstenfeldbruck - Schon vor der Eröffnung bildeten sich Schlangen an der Kasse - so groß ist das Interesse an den Gartentagen. Die Parkplätze am Kloster sind kostenlos.

Motto der Gartentage lautet „Flower Power“

In diesem Jahr steht die Messe -

- unter dem Motto „Flower Power“. Die Besucher können Pflanzen, Accessoires, Gartenmöbel und vieles mehr kaufen. Spezialisten beraten zu verschiedenen Produkten. Damit sie in Ruhe weiter bummeln können, gibt es an zwei Standpunkten eine kostenlose Pflanzen-Garderobe. In Gartentrolleys und Bollerwagen zum Ausleihen kann die Ware gut transportiert werden. Im Rahmenprogramm erwarten die Besucher Vorträge, viele Live-Konzerte, Kulinarisches, Bootsfahrten auf dem Amperkanal und vieles mehr. Am Samstag steigt bei gutem Wetter die Italienische Nacht mit einem Barockfeuerwerk. Der Kreisjugendring ist mit dem Spielmobil auf der Klosterwiese und der Landesbund für Vogelschutz bietet ein Bastelprogramm für Kinder an.

Das sind die Öffnungszeiten

Die Fürstenfelder Gartentage sind am Freitag, 7. Juni, von 10 bis 19 Uhr, am Samstag, 8. Juni, von 9.30 bis 22.30 Uhr (ohne italienische Nacht bis 19 Uhr), sowie am Sonntag und Montag, 9./10. Juni, von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet neun, ermäßigt 7,50 Euro, die Dauerkarte 18 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen in Begleitung der Eltern nichts. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite www.fuerstenfelder-gartentage.de.