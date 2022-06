Gartenverein wählt erstmalig Frau an Spitze

Teilen

Die neue Vorstandschaft: Günter Eichinger, Barbara Schwarz (Schriftführerin), Alexander Hermes (Beisitzer), Elke Rosner (Schatzmeisterin), Bernd Neumeyer (Vertreter Schatzmeister), Felicitas Barry, Christian Bauer (Beisitzer), Nathalie Hagedorn (2. Schriftführerin) und Martin Alt (Webseite). © Metzler

Erstmals in der 50-jährigen Geschichte des Kleingartenvereins „Amperstadt“ steht eine Frau an der Spitze.

Fürstenfeldbruck – Bei der jüngsten Versammlung erhielt die bisherige Vize-Schatzmeisterin, Felicitas Barry, das Vertrauen der 66 anwesenden Mitglieder. Zum Stellvertreter wurde Günter Eichinger gewählt.

Felicitas Barry setzte sich gegen den zweiten Bewerber und amtierenden 1. Vorstand Peter Ott durch. Ott hatte im Mai 2019 für den damals nicht mehr kandidierenden und inzwischen verstorbenen Johann Rötzer die Führung des Kleingartenvereins an der Amper übernommen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

In seinem letzten Rechenschaftsbericht berichtete Ott über den Einbruch in der Gaststätte des „Ameisenstü-berls“. Zudem wurde ein älteren Mann beobachtet, der sich unberechtigt Zugang zu verschiedenen Gärten verschaffte und Schlüssel entwendete. Er wurde inzwischen angezeigt. Rege Wechsel habe es im zurückliegenden Jahr bei den Gartenvergaben gegeben. Insgesamt fünf Gärten wurden an neue Besitzer übergeben. Warteliste und die entsprechende Wartezeit seien lang.

Felicitas Barry, die seit 2010 einen Kleingarten in der „Ameisensiedlung“ besitzt, möchte mit der neuen Vorstandschaft einiges bewegen. Man habe andere Vorstellungen, einen Verein zu führen.

Für viel Verdruss unter den Gartlern hatte zuvor die Anordnung des bisherigen Vorstands gesorgt, die Hecken zurückzuschneiden. Die Mitglieder fühlten sich durch einer ihrer Meinung nach „schulmeisterlichen Belehrung“ mit Androhung weitere Konsequenzen, die im Schaukasten des Vereins für jedermann einsehbar aushängt, behandelt wie „kleine Kinder“. (Dieter Metzler)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.