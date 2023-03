Personalkosten und Investitionen: Gebühren für Kinderbetreuung steigen stark an

Von: Lisa Fischer

Gestiegene Personalkosten und Investitionen zwingen die Stadt Fürstenfeldbruck, ihre Gebühren in den Kindertageseinrichtungen anzupassen.

Fürstenfeldbruck – Rund 30 Prozent mehr müssen Eltern zukünftig für die Betreuung zahlen – gleiches gilt für die Verpflegung ihrer Kinder.

Eltern in Fürstenfeldbruck müssen ab September tiefer in die Tasche greifen. Für die städtischen Kindertagesstätten werden die Gebühren erhöht – genauso wie in den Schülerhorten.

Rund 30 Prozent mehr müssen je für Betreuung und Verpflegung bezahlt werden. Das entschieden die Mitglieder des Ausschusses für Integration, Soziales, Jugend und Sport in der jüngsten Sitzung. Die Anpassung der Gebühren soll stufenweise zum September 2023 und September 2024 geschehen.



Monatlich 35 Euro mehr pro Kind

35 Euro und damit rund 30 Prozent mehr zahlen Eltern, die ihr Kind in einem städtischen Kindergarten untergebracht haben. Für Kinder, die beispielsweise für bis zu vier Stunden angemeldet sind, wurden bislang 90 Euro im Monat fällig – in Zukunft 125 Euro. „Wir rechnen dadurch mit Einnahmen von 160 000 Euro“, erklärte der zuständige Sachgebietsleiter der Stadt Nikoll Paluca in der Sitzung.



Auch die Verpflegung im Kindergarten wird um mehr als 30 Prozent teurer. Die letzte Erhöhung war hier im Jahr 2010, um 30 Cent pro Mahlzeit. Verpflegungsgebühren betreffen Kinder, die länger als 14 Uhr in einen städtischen Kindergarten gehen und an der Mittagsverpflegung teilnehmen müssen.



Progressiv

Eine Erhöhung wird hier progressiv durchgeführt, das heißt, je nach Betreuungstage pro Woche kommen auf die Eltern zwischen 6,50 Euro und 16,50 Euro Mehrkosten pro Monat zu.



Auch in den Schülerhorten der Stadt werden die Kosten für Verpflegung erhöht. Rund 30 Prozent mehr zahlen Eltern für ihre Kinder. Die werden auch hier progressiv berechnet, je nach Tage pro Woche, die das Kind besucht. Eltern zahlen für die Verpflegung ihres Kindes zwischen 7,50 Euro (zwei Wochentage) und 17 Euro (fünf Wochentage).



Die Betreuungsgelder in den städtischen Schülerhorten werden um 36 Euro erhöht, das entspricht über 31 Prozent mehr. „Hier rechnet die Stadtverwaltung mit knapp 134 000 Euro Mehreinnahmen“, sagte Paluca.



Personalkosten gestiegen

Hauptgrund für die Gebührenerhöhung seien Personalkosten, sagte der Sachgebietsleiter. „Wir haben natürlich einige Personalkosten erfahren in den letzten Jahren, durch Tarifanpassungen.“ Im Schnitt seien das in den letzten vier Jahren 1,81 Prozent mehr gewesen.



Des Weiteren hat die Stadt zwei Zulagen für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) eingeführt, erklärt Paluca. „Zum einen die Großraumzulage München mit jährlichen Kosten von rund 300 000 Euro, nur für das Personal in den städtischen Kindertageseinrichtungen.“ Zum anderen wurde im vergangenen Jahr von der Stadt die sogenannte SuE-Einlage eingeführt. „Da entstehen jährliche Kosten von rund 130 000 Euro“, erklärte Paluca.



Kaum Stellungnahme aus den Elternbeiräten

Als Träger sei die Stadt der Anhörungspflicht nachgekommen und habe die acht Elternbeiräte informiert und um Stellungnahme gebeten. Bis zur Sitzung seien drei Antworten zurückgekommen. In zwei Stellungnahmenwürden die Eltern Verständnis zeigen, sagte Paluca. Jedoch würden sie sich eine stufenweise Erhöhung wünschen. Die dritte Antwort über mündlichen Weg, habe kein Einverständnis gezeigt. „Das verstehen wir natürlich, die Belastung ist hoch für die Bürger momentan.“



Insgesamt würde die Stadt als Träger auch trotz der Gebührenerhöhung im Vergleich unter dem Niveau anderer Träger liegen, wie beispielsweise die Caritas oder Kinderhilfe. Diese würden nach den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren nachziehen und ihr Gebühren ebenfalls anziehen.



Katrin Siegler (CSU), Willi Dräxler (BBV), Philipp Heimerl (SPD) und Dieter Kreis (ÖDP) stimmten einer Erhöhung zu und sprachen sich für eine stufenweise Steigerung aus, wie sie sich die Elternbeiräte wünschten. Das Gremium folgte einstimmig. Jetzt entscheidet der Stadtrat.

