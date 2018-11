Gefechtsstand auf Fliegerhorst montiert

Ein hochmoderner Gefechtsstand für den Einsatz in Jordanien wurde jetzt auf dem Fliegerhorst fertig montiert. Er soll der Luftwaffe im Kampf gegen den IS dienen.

Fürstenfeldbruck – Sandfarbene Container, graue Stahltreppen – was nach außen unspektakulär aussieht, ist ein hochmoderner Gefechtsstand der Luftwaffe, der in wenigen Wochen vom Brucker Fliegerhorst nach Jordanien verlegt werden soll. Dort wird er im Rahmen der Mission Counter Daesh als Operationszentrum des Bundeswehrkontingents im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) dienen.

Zweistöckig, klimatisiert und strahlungssicher abgeschirmt soll der 45 mal 27 Meter große Containerbau die Einsatzbedingungen für die Soldaten vor Ort deutlich verbessern. Bis dato wird ein System aus Einzelcontainern und Zelten genutzt, das weder vor der Wüstenhitze noch dem allgegenwärtigen Sand geschützt ist.

Der mobile Gefechtsstand vereint erstmals alle Funktionsbereiche, die zur Vor- und Nachbereitung fliegerischer Einsätze gehören. Derzeit wird er von Luftwaffe und Industrie technisch eingerüstet und diversen Tests unterzogen. Die eigentliche Feuertaufe wird er allerdings erst in der Praxis in Al-Asrak zu bestehen haben, wie der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, bei der Präsentation in Bruck sagte.

+ Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz (vorne), zeigt der Präsidentin des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Gabriele Koch (l.), die Ausstattung des neuen Gefechtsstands. © Weber

Anfang Januar wird der gesamte Bau wieder in Einzelteile zerlegt, auf dem Seeweg nach Jordanien transportiert und innerhalb von vier Wochen wieder aufgebaut. Ab Februar werden rund 60 Soldaten an den Computerarbeitsplätzen Dienst tun.

Dass von der Beauftragung bis zur Fertigstellung des 34-Millionen-Euro-Projekts nur 19 Monate vergangen sind, nannte Gabriele Korb, Präsidentin des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, „eine echte Erfolgsgeschichte“. Dass der Gefechtsstand zunächst für den Einsatz im türkischen Incirlik vorgesehen war, habe die Realisierung nicht einfacher gemacht. „Hier zu stehen, ist ein schöner Moment“, sagte Korb. „Ich wünschte, ich könnte das von allen Projekten so sagen.“

von Ulrike Osman