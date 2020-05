Das Geheimnis des Feuerteufels: Der Fahnder mit dem Seppl-Hut

Viele werden sich noch daran erinnern: Vor einigen Jahren trieb ein Feuerteufel in Bruck sein Unwesen. Im zweiten Fürstenfeldbruck-Krimi führt der Autor jetzt durch seine ganz eigene, fiktive, Version der Ereignisse. Und verrät am Ende, warum die Autos brannten, zumindest in der Krimi-Welt. Heute: Folge 5.

Was bisher geschah: Ein Brandstifter fackelt mit Grillanzündern reihenweise Autos ab. (Folge 1) Die Polizei tappt im Dunkeln (Folge 2). Nach einem Tipp fahnden die Beamten aber nach einem Träger von Rasta-Locken (Folge 3). Ein Anschlag auf ein weiteres Auto ist misslungen. Die Polizei erhöht den Fahndungsdruck (Folge 4).

Folge 5:

Einige Tage später machte sich Dragomir tief in der Nacht samt Rasta-Perücke wieder auf den Weg. Diesmal ließ er seinen Rucksack aus Vorsichtsgründen im Zimmer – schließlich war viel Polizei in der Stadt unterwegs. Und ein Anzünder sollte ja reichen. Wieder wählte er ein Auto nach dem Zufallsprinzip aus, legte den langsam losbrennenden Grillanzünder auf einen der vorderen Autoreifen und machte sich aus dem Staub.

In einer Gasse kam ihm ein großer Typ mit Trachtenhut und Lederhosn entgegen. Lustig, dachte sich Dragomir, wer hier so alles rumläuft. Doch ehe er sich versah, hielt ihm der Mann einen Dienstausweis der Kripo unter die Nase und forderte ihn unmissverständlich auf, sofort stehen zu bleiben und zu erklären, woher er komme und wohin er wolle. Außerdem müsse er seinen Pass vorzeigen, sagte der Polizist in Zivil, während er auffällig an seiner Waffe herumspielte.

Dragomir fluchte innerlich, beschloss aber, Folge zu leisten. Gefälschte Pässe besaß er schließlich genug, die Kontrolle dürfte eigentlich kein Problem darstellen, meinte er.

Schöpft er Verdacht?

Doch der Zivilpolizist gab sich mit den Erklärungen und dem Ausweis des Brandstifters nicht zufrieden. Hatte er Verdacht geschöpft? Der Mann mit dem Seppl-Hut zwang Dragomir, ihm auf die Dienststelle zu folgen. Man müsse sich genauer miteinander unterhalten, sagte er und wies dem Rasta-Locken-Träger den Weg zu einem schwarzen Wagen.

Wie schon bei dem Vorfall in der Burgerbar griff Dragomir nach seinem Totschläger, wieder aber ließ er ihn stecken. Spiel mit, sagte er zu sich, spiel mit. Sie haben nichts gegen Dich in der Hand. Also gab sich der Brandstifter entspannt und plauderte mit den Beamten auf dem Weg zur Inspektion über dies und das, sodass sich die Atmosphäre insgesamt beruhigte.

In der Dienststelle saß Dragomir dann einem Mann gegenüber, der sich als Kommissar Ignatius vorstellte. Dragomir kannte den Namen des Ermittlers aus der Zeitung und fand es interessant, ihn kennen zu lernen.

Immer mehr in Bedrängnis

Der Ermittler mit den schütteren schon etwas ergrauten Haaren stellte ihm die selben Fragen wie seine Kollegen zuvor, allerdings wollte er sehr viel mehr Details wissen.

Dragomir schilderte die Burger-Bar, aus der er angab, gekommen zu sein, in allen Details, sodass seine Aussagen glaubhaft wirken mussten. Der Brandstifter hatte in jenem Krieg gelernt, Nervosität zu verdecken. Allerdings musterte Ignatius Dragomir äußerst genau.

Keine Kleinigkeit an seinem Äußeren schien dem Ermittler zu entgehen. In Gedanken spielte Dragomir durch, wie er sich geschminkt hatte. War er sorgfältig genug gewesen? Hatte er seine Narbe ausreichend verdeckt? Mit zunehmender Dauer des Gesprächs kam Dragomir immer mehr in Bedrängnis. Was ihn am allermeisten störte, waren die eindringlichen Blicke, die Ignatius auf seine Haare warf.

Hatte der Ermittler erkannt, dass die Dreadlocks nicht echt, sondern nur eine Perücke waren? Erkannte Ignatius, dass hier etwas nicht stimmte? Dragomir musste sich eingestehen, dass er dem Mann, der ihm gegenüber saß, genau dies zutraute. Dragomir begann zu schwitzen. (Fortsetzung folgt)