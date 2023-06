Geld und Gold übergeben: Seniorin fällt auf Schockanruf herein

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Nicht nur Senioren laufen Gefahr, den überaus geschickt agierenden Telefonbetrügern ins Netz zu gehen. Täter erzeugen eine psychische Ausnahmesituation. © dpa

Eine 89-Jährige aus Fürstenfeldbruck ist einem Schockanrufer auf den Leim gegangen. Sie übergab ihm 19 000 Euro.

Fürstenfeldbruck - Die 89-Jährige Rentnerin aus Fürstenfeldbruck erhielt am Mittwoch einen Anruf von einem vorgeblichen Polizisten. Er teilte ihr laut Kripo mit, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Ein weiterer Betrüger, der sich als Staatsanwalt ausgab, erklärte ihr, dass sie nur durch Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe abwenden könne. Sie übergab schließlich insgesamt Gold und Bargeld in Höhe von 19 000 Euro an einen Abholer, berichtet die Kripo.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Insgesamt wurden am Mittwoch im Einzugsgebiet der Kripo Fürstenfeldbruck mehrere Strafanzeigen wegen so genannter Schockanrufe erstattet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.