60 Jahre verheiratet: So begann ihre glückliche Zeit

Feiern in großer Runde: Das Jubilar-Paar Gertrud und Fotios Chrysant mit (v.l.) Enkel Timur, Angelika, Peter und Heidi sowie Stadtrat Franz Höfelsauer. © /REPRO: Peter WEBER

Nach der Flucht fanden Gertrud und Fotios Chrysant vor 60 Jahren im Brucker Land zusammen.

Fürstenfeldbruck – Vor 60 Jahren haben sich Gertrud und Fotios Chrysant das Ja-Wort gegeben. Kennengelernt haben sich die beiden in der Arbeit in Puchheim, bei der Korkfirma Reinhold und Maler. Obwohl sie dort in verschiedenen Abteilungen beschäftigt waren, kreuzten sich eines Tages ihre Wege: „Wir sind uns draußen begegnet und da hat mich Fotios angesprochen“, erzählt die 82-jährige Gertrud.

Wie sie bald voneinander erfuhren hatten beide kurz nach dem Krieg eine von Armut geprägte Zeit durchstehen müssen: Gertrud Chrysant wurde in Chemnitz geboren. Nach Kriegsende ging sie zu Fuß los in den Süden und strandete schließlich im Münchner Umland. Ihr weiterer Weg führte sie dann zu der Firma, in der sie ihren späteren Gatten traf.

In Puchheim und in München heirateten die Deutsche und der Grieche im Jahr 1962. © mm

Noch weiter war der Weg, den Fotios Chrysant zurückgelegt hatte, bis er letztendlich mit seiner Frau sein Glück in Deutschland fand: Ende 1959, Anfang 1960, kam der heute 87-Jährige nach Bayern. Geboren und aufgewachsen ist Chrysant auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Dort machte er eine Ausbildung zum Herrenschneider bis er die dort herrschende Armut leid war und für ein besseres Leben nach Deutschland kam.

Nachdem er seine Gertrud kennengelernt hatte, folgten die ersten Treffen zum gemeinsamen Kaffeetrinken: „Wir konnten uns kaum verständigen“, erinnert sich die Jubilarin. „Damals konnte er ja noch kaum Deutsch.“ Das hielt Fotios Chrysant jedoch nicht davon ab, die Deutsche zu umwerben und dabei fleißig Deutsch zu lernen. Die standesamtliche Hochzeit folgte 1962 in Puchheim, die kirchliche in der griechisch-orthodoxen Kirche in München.

60 Jahre Ehe haben dem Ehepaar Chrysant vier Kinder beschert, sechs Enkel und sieben Urenkel, die an ihrer Diamantenen Hochzeit gemeinsam mit ihnen in einer Wirtschaft feiern. Das unternehmungslustige Ehepaar verbringt gerne und viel Zeit mit ihrem engen Freundeskreis: „Sie gehen zusammen zum Schwimmen, aufs Volksfest oder fahren mit dem Dampfer“, erzählt ihre jüngste Tochter Heidi.

Auch, was sie aneinander besonders lieben, können die beiden prompt beantworten: „Sie setzt immer alles durch. Und im Nachhinein hat sie dann immer recht“, sagt der gebürtige Grieche und lacht verschmitzt. Gertrud Chrysant liebt an ihrem Mann am meisten, dass er immer so aufmerksam ist. Grinsend fügt sie hinzu: „Aber das nervt mich dann auch wieder, wenn es zu viel wird.“

Ihr Geheimrezept für eine lange Ehe ist schlicht: „Immer zusammenhalten“, sagt die 82-Jährige. „In guten wie in schlechten Zeiten.“ CHRISTINA STROBL

