„Gemeinsam für den Frieden“: Fursty-Soldaten sammeln für Kriegsgräber

Von: Thomas Steinhardt

Oberbürgermeister Erich Raff und Brigadegeneral Stefan Scheibl sammeln vor der Aussegnungshalle am Waldfriedhof für den guten Zweck. © Michael Kistler

Soldaten des Fliegerhorstes und Vertreter der Stadt Fürstenfeldbruck waren auch im Jahr 2022 wieder für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unterwegs. Es kam eine erkleckliche Summe zusammen.

Fürstenfeldbruck - Die Spendensammlung in Fürstenfeldbruck zu Gunsten des Volksbundes hat eine lange Tradition. Auch in diesem Jahr haben der Oberbürgermeister Erich Raff und der Kommandeur der Offizierschule der Luftwaffe, Brigadegeneral Stefan Scheibl, an Allerheiligen Spenden gesammelt, wie die Offizierschule der Luftwaffe mitteilt. Unterstützt wurden sie von Soldaten verschiedener Dienststellen im Fliegerhorst und Vertretern des Stadtrats. Bereits in den Wochen zuvor hatten sich Offiziersanwärterinnen und Offiziersanwärter der Offizierschule der Luftwaffe mit der Sammelbüchse in der Hand auf den Weg gemacht, um in einer gemeinsamen Häuser- und Straßensammlung in Fürstenfeldbruck Spenden für die Pflege und den Erhalt der Kriegsgräber zu sammeln, so die Luftwaffe.

Durch die „großartige Spendenbereitschaft“ der Brucker seien so insgesamt 19 069,40 Euro für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. gesammelt werden. Der Volksbund betreut aktuell im Auftrag der Bundesregierung die Gräber von etwa 2,8 Millionen Kriegstoten auf 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten. Er wird dabei unterstützt von mehr als einer Million Mitgliedern und Förderern sowie der Bundesregierung – getreu dem Motto „Gemeinsam für den Frieden“.

