Bezahlbar und kündigungssicher: Genossenschaft für Wohnbau gegründet

Von: Ulrike Osman

Teilen

Die Amper-Wohnbaugenossenschaft mit dem Aufsichtsrat (Reihe hinten, v.l.) Karin Heller, Matthias Neuhauß, Georg Tscharke, Marlene Fechter und dem Vorstand (vorne, v.l.) Ralf Vennefrohne, Margarete Hascher-Kück, Martin Thoma. © ANNE KAISER

Bezahlbaren und kündigungssicheren Wohnraum schaffen – das will eine neu gegründete Wohnbaugenossenschaft in Bruck. Es soll nachhaltig gebaut werden, mit Fokus auf generationenübergreifendes Zusammenleben.

Fürstenfeldbruck – Die AmperWoGe ist aus der Interessengemeinschaft Aumühlenpark entstanden und hofft unter anderem darauf, ein Projekt im neuen Quartier Aumühle/Lände realisieren zu können. 23 Gründungsmitglieder hoben die AmperWoGe bei einer Versammlung im Saal der Aumühle aus der Taufe.

In der Stadt sind derzeit mehrere Flächen für genossenschaftliches Wohnen vorgesehen, unter anderem im Quartier Aumühle/Lände. Die AmperWoGe hofft, sich möglichst bald auf geeignete Grundstücke bewerben zu können. Dem genossenschaftlichen Prinzip entsprechend stecken dahinter keine Gewinnerzielungsabsichten. Was immer gebaut wird, gehört der Gesamtheit aller Mitglieder.

Die Mieten

Die Mieten sollen „rein kostendeckend und langfristig stabil sein“, betont der Vorstand. Mitglieder zahlen eine Einlage und erhalten lebenslanges Wohnrecht. „Das Konstrukt ist ein sicheres, streng kontrolliertes Modell“, erklärt Vorstandsmitglied Ralf Vennefrohne. „Niemand anders verdient damit Geld.“ Die AmperWoGe möchte nachhaltig bauen und strebt Hausgemeinschaften an, in denen die Mitglieder generationenübergreifend zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen. Gemeinschaftsflächen sind fester Bestandteil des Konzepts.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Leider sei dieses Modell in Bruck relativ unbekannt – anders als in München, wo es über 100 Genossenschaften gebe. Dass die Umsetzung des Vorhabens bei den derzeitigen Bau- und Finanzierungskosten nicht einfach wird, ist den Vorstandsmitgliedern klar. Viel werde von den Konditionen für den Erwerb der Grundstücke abhängen. Man befinde sich in Gesprächen mit der Stadt. Einen finanziellen Grundstock bilden Genossenschaftsanteile, die von den Mitgliedern gezeichnet werden. Man hofft außerdem auf Fördermitglieder und Stiftungen. Für die Realisierung eines Bauvorhabens sieht das Finanzkonzept Eigenmittel von mindestens 20 Prozent sowie eine Darlehensfinanzierung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vor.

Begeisterung

Im Gespräch mit dem Tagblatt ist den Vorstandsmitgliedern Vennefrohne und Hascher-Kück die Begeisterung anzumerken, mit der sie das Thema anpacken. „Ich bin angefixt von dem Gedanken, als Genossenschaft in Bruck etwas zu bewegen“, sagt Ralf Vennefrohne. Der 49-Jährige arbeitet als Leiter der Produktentwicklung in einem Fachverlag für Lehr- und Lernmedien. Margarete Hascher-Kück ist Organisationsentwicklerin und -mediatorin sowie Coach für Führungskräfte, war viel in der Sozialwirtschaft tätig und reduziert mittlerweile aus Altersgründen ihre Praxis. „Dadurch habe ich Zeit.“ Martin Thoma, IT-Projektmanager und Immobilienverwalter, gehörte bereits zu den Begründern der Interessengemeinschaft Aumühlenpark, aus der nun die Genossenschaft entstanden ist.

Sobald die AmperWoGe die vorgeschriebene Gründungsprüfung durchlaufen hat und ins Genossenschaftsregister eingetragen wurde, darf sie weitere Mitglieder aufnehmen. Im Frühsommer will sie sich und ihr Vorhaben bei Informationsveranstaltungen den Bruckern vorstellen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.