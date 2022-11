Geothermie als krisensichere Energiequelle

Von: Dieter Metzler

Befürworten die Geothermie: (v.l.) Gottfried Obermair (Vize-Vorsitzender FW-Kreisverband Fürstenfeldbruck), Georg Stockinger (Vize-Fraktionsvorsitzender FW Bruck), Erwin Knapek, Markus Droth (FW-Fraktionsvorsitzender Bruck) und FW-Landtagsabgeordneter Hans Friedl. © DIETER METZLER

Die Energiekrise mit ihren explodierenden Kosten für Strom und Gas treibt die Suche nach Alternativen voran. Eine davon ist die Geothermie, die als sauber und praktisch unerschöpflich gilt. Ist sie die Lösung? Ein Pionier des Metiers wollte davon hiesige Lokalpolitiker überzeugen.

Fürstenfeldbruck – Er gilt als Pionier der Geothermie: Erwin Knapek. Der promovierte Physiker war einst Bürgermeister von Unterhaching. In dem Ort stellte er als Gründer der „Geothermie Unterhaching“ die Energieversorgung der Gemeinde auf Erdwärme um. Erst im Oktober wurde der 80-Jährige mit der Umwelt-Staatsmedaille von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ausgezeichnet. Nun kam der Ehrenpräsident des Bundesverbandes Geothermie nach Fürstenfeldbruck. Der Ortsverband der Freien Wähler hatte ihn eingeladen.

Im Veranstaltungsforum Fürstenfeld hielt der Experte vor rund 60 Zuhörern einen Vortrag über „Das Potential der Geothermie/Erdwärme in Deutschland“. Die Wärmewende gelinge nur mit Geothermie, so Knapek. Er habe keine große Hoffnung, dass man unter die zwei Grad globale Erderwärmung komme. Mit Geothermie in der Tiefe hätte man für die Wärmewende einen Schlüssel in der Hand, den man nur umdrehen müsste.

Bedeutende Rolle für die Wärmeversorgung

Vorteile der Geothermie seien, dass man unabhängig von schwankenden Energiepreisen sei. Und man verfüge über eine krisensichere heimische Energiequelle , die eine politische Erpressung ausschließe. Obendrein bleibt die Wertschöpfung in der Region, sagte Knapek.

Doch wer zahlt das? Nach Ansicht des Experten der Staat. Ein Problem seien aber die ausländischen Investoren, die nur für Strom Geothermieanlagen bauen wollen, aber nicht für Wärme. Nach Knapeks Prognose wird die Geothermie künftig eine bedeutende Rolle für die Wärmeversorgung spielen. „Bis zum Jahr 2050 könnte Deutschland bis zu 80 Prozent des Wärmebedarfs mit geothermischer Wärme abdecken“, sagte Knapek.

Man müsse den Menschen draußen die Ängste nehmen, die um die Geothermie kursieren, sagte der Landtagsabgeordnete Hans Friedl (FW). Das gehe nur mit Öffentlichkeitsarbeit, wandte sich der Allinger an den Zuhörerkreis, der sich hauptsächlich aus Gemeinde- und Stadträten der Landkreise Starnberg, Bruck, Landsberg und München zusammensetzte. Dabei erinnerte Friedl an die Bürgerinitiative in Puchheim 2018, die damals eine Geothermie-Nutzung zu Fall brachte.

Brucks FW-Fraktionsvorsitzender Markus Droth betonte, dass es schon vor 15 bis 20 Jahren erste Evaluierungen gab. Aber ein richtiger Diskussionsprozess sei weder in der Stadt noch im Landkreis in Gang gekommen.

Dabei habe man im Landkreis hervorragende Voraussetzungen. Die Geothermie-Branche habe lange Durststrecken erlebt. Atom, Kohle und Gas seien von der Politik als Wärmelieferanten favorisiert worden, so Droth. Zudem sei die Geothermie gegenüber den fossilen Brennstoffen wesentlich teurer. Der große Vorteil sei jedoch, dass Geothermie CO2-frei sei – und das Reservoir unerschöpflich.

Bohrung kostet 20 Millionen Euro

Bei der abschließenden Diskussionsrunde wollte Brucks ÖDP-Stadträtin Alexa Zierl wissen, mit welchen Kosten bei einer Geothermie-Bohrung zu rechnen sei. Von den Experten hieß es, dass eine erforderliche Doppelbohrung rund 20 Millionen Euro koste und der Kilometer Netzleitung rund eine Million Euro.

Ein anderer Zuhörer wollte wissen, wie lange der Bau einer Geothermie-Anlage dauert. Knapek hatte auch hierauf eine Antwort: „Minimum fünf Jahre“.