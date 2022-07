Zum Auftakt der Bühnenhofkonzerte: Beethoven neu interpretiert

Von: Ulrike Osman

Teilen

Rund 20 Mitglieder des Konzertchors sangen unter Leitung von Michael Leyk im Bühnenhof der Stadthalle Germering. © Weber

Sieben Musikabende stehen heuer auf dem Programm der Bühnenhofkonzerte in Germering. Den Auftakt in der Stadthalle machte der Konzertchor.

Germering – Musik lässt sich einordnen in Epochen und Stilrichtungen, sie lässt sich leicht in Schubladen stecken. Doch genauso leicht überspringt sie die Grenzen zwischen den Jahrhunderten und Genres – das demonstrierten Mitglieder des Konzertchors Germering unter der Leitung von Michael Leyk bei ihrem ersten Bühnenhofkonzert. Denn es ist nur eine Frage der Interpretation, ob Beethoven klingt wie Beethoven – oder wie Jazz.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Lokale Vereine spielen im Hof der Stadthalle

Sieben Konzerte im Bühnenhof der Stadthalle stehen heuer auf dem Programm. Unter anderem sollen lokale Vereine hier die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren – vielleicht auch einmal anders als gewohnt, wie in diesem Fall der Konzertchor am Samstagabend.

Rund 20 Mitglieder der sonst mindestens dreimal so starken Formation ließen sich auf das Improvisations-Abenteuer ein, das sich Michael Leyk für den Auftritt ausgedacht hatte. Die volle Besetzung hätte gar nicht auf die kleine Bühne gepasst. Und da schon das Format neu war, verließ der Chor auch sein gewohntes Repertoire und zeigte sich von einer anderen Seite.

Viel Raum für Improvisation

„Das Konzept ist, dass es kein Konzept gibt“, verkündete der Chorleiter zu Beginn. Um viel Raum für Improvisation zu lassen, hatte er das Programm mit seinen Sängerinnen und Sängern nicht voll durchgeprobt, sondern lediglich Melodien einstudiert.

Angelegt war der Abend als lineare Zeitreise vom Mittelalter in die Moderne. Das Trinklied eines unbekannten Komponisten machte den kurzen, knackigen Auftakt, bevor Leyk und der Chor vorführten, wie wunderbar wandelbar ein- und dieselbe Notenfolge interpretiert werden kann. Ein geistlicher Kanon des 16. Jahrhunderts wurde zu einem Stück englischer Romantik umgearbeitet. Aus Werken von Mendelssohn Bartholdy, Beethoven und Edward Elgar wurde Jazziges, aus William Henry Monks „Abide with me“ ein Bossa Nova.

Zu hören waren die verschiedenen Stücke immer zuerst in ihrer Ursprungsversion, bevor die Improvisation – angeführt von Leyks großartigem Klavierspiel – ihnen ein überraschend neues Gesicht gab. Dass an einer Stelle Gesang und Piano nicht ganz an einem Strang zogen – sei’s drum. Dafür machten die eineinhalb Stunden Programm inklusive zweier Zugaben allen Beteiligten auf und vor der Bühne gleichermaßen Spaß.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.