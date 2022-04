Glaubensboten begleiten Christen auf ihrer Langen Nacht

In St. Bernhard feierten die Teilnehmer der Langen Nacht der Christen Agape – ein Mahl der Nächstenliebe. © Weber

Seit 15 Jahren sind Mitglieder der katholischen und evangelischen Gemeinden am Freitag vor Palmsonntag im Stadtbereich unterwegs zu spirituellen Orten.

Fürstenfeldbruck – Trotz des regnerischen Wetters haben sich an die 40 Teilnehmer, die teils aus der Umgebung kamen, bei der Langen Nacht der Christen auf den Weg gemacht. Der Posaunenchor der Erlöserkirche unter der Leitung von Kirsten Ruhwandl begleitete sie musikalisch.

Die Vorbereitungsteams aus den fünf Gemeinden und dem Christenrat Fürstenfeldbruck/Emmering hatten das Thema „Glaubensboten in unserer Stadt – gestern und heute“ gewählt. Im Mittelpunkt der Auftakt-Station in St. Bernhard stand Leben und Wirken des 2009 verstorbenen Pfarrers und Ökumenikers Herbert Ziegenaus. Es wurde deutlich, dass bei Ziegenaus, der 17 Jahre bis 2004 in St. Bernhard Seelsorger war, immer und – wenn nötig – über kirchliche Vorschriften hinweg, der Mensch im Vordergrund stand. Nach Fürbitten wurde mit Brot und einem Glas Wein oder Saft Agape, ein symbolisches Mahl der Nächstenliebe, gefeiert.

Am Waaghäusl auf dem Klosterareal – der Station der evangelischen Gnadenkirche – wurde geschildert, wie der in Hofhegnenberg ansässige Schmied Georg Thiem 45 Jahre als evangelischer Kirchner beim ersten Pfarrer Julius Stockmeier und der jungen evangelischen Gemeinde gewirkt hat, die ihre Gottesdienste vor Errichtung der Erlöserkirche im Kapitelsaal des ehemaligen Klosters Fürstenfeld feierte. Mit der Bahn und zu Fuß war er zu Beerdigungen evangelischer Christen in Bruck und dem Umland unterwegs und musste sogar das Vortragkreuz mitbringen, da ihm die katholischen Gemeinden keines zur Verfügung gestellt hatten.

An der Freien evangelischen Gemeinde schlüpfte Pastor Traugott Hopp in die Rolle des frühchristlichen Bischofs Wikterp, der im 8. Jahrhundert die Bevölkerung mit Hilfe von Mönchen aus St. Gallen christianisiert hatte. Im Gemeindesaal der evangelischen Erlöserkirche wurden die Teilnehmer mit dem live interpretierten Country-Song „ain’t no grave“ aus der Feder von Johnny Cash begrüßt. Der frühere Dekanatsjugendreferent und Diakon Rainer Fuchs ist ein großer Fan des Musikers, wie Annette Joos ausführte. Der heutige Studienleiter der Gemeindeakademie Rummelsberg der ELKB hat von 2002 bis 2016 mit Jugendlichen im Dekanat gearbeitet. Er war auch ehrenamtlicher Vorstand des Kreisjugendrings, Schöffe am Jugendgericht und Autor des Buches „Gott geht unter die Haut“, aus dem Zitate meditativ vorgetragen wurden.

Zum Abschluss stand in St. Magdalena Abt Balduin Helm von Fürstenfeld im Mittelpunkt. 1669 zum Priester geweiht und zum Vikar der Pfarrei Pfaffing berufen, betreute er auch die Gläubigen in deren Filiale, der Magdalenenkirche. Pfarrvikar Helm sah es als seine Aufgabe, eine neue, größere Kirche zu bauen. 1675 wurde St. Magdalena geweiht. FRIEDRICH DESCHAUER*

Friedrich Deschauer

