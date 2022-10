Graffiti-Kunst gegen Schmierereien an Trafohäuschen

Von: Ingrid Zeilinger

Das Trafohäuschen an der Bahnhofstraße ist schon in den Stadtwerke-Farben grundiert. Hier darf sich der Sieger des Wettbewerbs verewigen. Künstler Lando Holzapfel und Celina Gerstl von den Stadtwerken sind auf die Motive gespannt. © ingrid zeilinger

Trafohäuschen werden oft Opfer von Schmierereien. Die Brucker Stadtwerke wollen dagegen vorgehen. Zusammen mit dem Graffiti-Künstler Lando Holzapfel haben sie einen Wettbewerb ausgelobt. Die drei Sieger dürfen je ein Häuschen gestalten.

Fürstenfeldbruck – Kaum ist eine verschandelte Trafostation wieder gestrichen, sind die nächsten „Kunstwerke“ zu sehen. „Man kommt kaum hinterher“, sagt Celina Gerstl, die bei den Stadtwerken mit dem Graffiti-Wettbewerb betraut ist. Daher überlegte man sich beim Energieversorger eine andere Strategie: Der Graffiti-Künstler Melander Holzapfel, genannt Lando, gestaltete einige Trafostationen. Das toleriert die Szene offenbar. „Es wurde bisher nichts beschmiert“, sagt Gerstl. „Es ist doch etwas anderes, wenn etwas von einem renommierten Künstler drauf ist.“ Holzmüllers Motiv ist einfach und schnell auszubessern – da verlieren die illegalen Sprayer schnell die Lust, immer wieder drüber zu gehen, erklärt der 48-Jährige

Auf diesen Effekt setzen die Stadtwerke. Und sie wollen auf die Jugendlichen der Sprayer-Szene zugehen. „Wir wollen ihnen nicht Fläche wegnehmen, sondern zurückgeben“, erklärt Holzmüller. Denn auch in Bruck gibt es viele aktive Sprayer. Die erhalten nun die Chance, etwas von Dauer zu gestalten.

Holzmüller weiß, dass das so manchen auf die rechte Bahn bringen kann. Denn der gebürtige Brucker, der jetzt in Gilching (Kreis Starnberg) lebt, hat selbst als illegaler Sprayer begonnen. Am Brucker Amtsgericht wurde er verurteilt – um dann Aufträge zu bekommen. „Ich habe früh verstanden, wie man Graffiti transportieren kann“, erzählt er. 1999 gründete er Münchens erste Graffiti-Agentur. Inzwischen lebt er von der legalen Sprayer-Kunst und hat sein Studio in Puchheim.

Eine Seite des Trafohäuschens wird er gestalten – mit der Silhouette der Stadt und Inspirationen zu den Stadtwerken. Die anderen drei Seiten stehen den Wettbewerbsteilnehmern zur Verfügung. Das Motiv ist frei wählbar, sollte sich nur mit dem Thema „Zukunft und Energie“ auseinandersetzen. Politische, religiöse und anstößige Darstellungen sind tabu.

Teilnehmen können Jugendliche ab 14 Jahren mit Erfahrung an der Spraydose. Bis 31. Oktober müssen sie ein Konzept einreichen. „Wir sind gespannt auf die Einsendungen“, sagt Celina Gerstl. Der Sieger darf das Häuserl an der Bahnhofstraße gestalten. Die zwei weiteren Trafostationen sind in Mammendorf und Windach – jeweils an markanten Stellen, damit die Werke auch gesehen werden. Dazu gibt es als Preis Graffiti-Ausstattung und ein professionelles Fotoshooting.

Die Trafostationen sind bereits in den Farben der Stadtwerke grün und blau grundiert, im November folgt die Sprayaktion – bevor das Wetter zu schlecht wird. Lando Holzmüller hofft, dass sich die Stadt ein Beispiel an der Aktion nimmt. „Sie hat viele Flächen die sie freigeben könnte.“ INGRID ZEILINGER

Die Ausschreibung

zum Graffiti-Wettbewerb steht auf der Internetseite www.stadtwerke-ffb.de.

