Rätselhafter Fund: Hund findet Affenhand im Wald - Polizei hat Vermutung - Ermittlungen gehen weiter

Ein Jagdhund machte einen unglaublichen Fund in einem Waldstück bei Grafrath. Die Polizei hat inzwischen eine Vermutung - und bittet um Zeugenhinweise.

machte ein einen seltsamen Fund im . Aus dem Dickicht kehrte er mit einem unglaublichen Fundstück zurück.

kehrte er mit einem unglaublichen Fundstück zurück. Zwei Förster riefen daraufhin die Polizei .

Affenteile im Wald entdeckt: Polizei und Medien spekulieren

Update, 22. Mai 14.25 Uhr: Inzwischen begeistert sich auch bild.de für das Thema und schickt einen Reporter in den Wald. Von dort gibt es eine Live-Schalte per Video.

Viel Neues kann Hannes Kohlmaier allerdings nicht berichten. Außer, was eben schon bekannt ist: Eine Affenhand und einen Affenfuß hat der Hund eines Försters aus eben jenem Wald gezogen. Die Leichenteile waren möglicherweise tiefgefroren (siehe unsere Erstmeldung vom 19. Mai weiter unten). Es muss sich um ein größeres Tier gehandelt haben, vielleicht einen Schimpansen. Die genaue Affenart wird gerade anhand der Stücke noch ermittelt.

Laut Kohler habe früher bei Gafrath ein „Affenfreund“ gewohnt. Der habe sich aber eher für kleinere Tiere interessiert. Ferner sei der Wald gut von der Autobahn erreichbar. Die Vermutung, dass jemand die Stücke im Wald loswerden wollte, sind also gar nicht so abwegig.

Fund von Affenhand in Wald bei München: Polizei hat Vermutung

Update, 22. Mai, 12.33 Uhr: Nach dem Fund von der Affenhand in einem Wald westlich von München bei Grafrath (Landkreis Fürstenfeldbruck) arbeitet die Polizei weiter an der Aufklärung des mysteriösen Falls. Bisher habe es keine neuen Hinweise zu dem Fall gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei Fürstenfeldbruck am Freitag. „Uns sind auch keine Einrichtungen wie Zoos bekannt, denen ein Tier abgängig wäre.“ Die Polizei vermutet deshalb, dass es sich um eine illegale Haltung handeln könnte. Auch die Möglichkeit einer importierten Jagdtrophäe wurde in Erwägung gezogen.

Hund findet Affenhand in Wald: Polizei steht vor Rätsel

Update, 20. Mai, 12.10 Uhr: Noch immer gibt der Fund im Wald bei Grafrath Rätsel auf. Die Affenhand sei „mit Haut, Haaren und Fingernägeln“ gefunden worden, so ein Polizeisprecher. Sie sei knapp über dem Handgelenk „sauber abgeschnitten“ worden.

Seit dem Fund am Dienstag (19. Mai) seien noch keine konkreten Hinweise eingegangen, so die Polizei weiter. Man stehe „vor einem vollkommenen Rätsel“.

Das Veterinäramt vom Landratsamt Fürstenfeldbruck hat die Fundstücke inzwischen an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zur Untersuchung gegeben. Ergebnisse werden im Laufe der kommenden Woche erwartet

Erstmeldung: Mysteriöser Fund im Wald bei Grafrath - Jagdhund verschwindet plötzlich im Dickicht

Erstmeldung vom 19. Mai: Grafrath - Auf Nachfrage berichtet die Polizei von einem „seltsamen Fund“ zweier Förster in einem Waldstück bei Mauern/Grafrath. Der Jagdhund der beiden verschwand am Dienstagvormittag plötzlich im Dickicht und kam kurze Zeit später mit einer Affenhand im Maul wieder zurück.

Die Affenhand war offensichtlich sauber abgetrennt worden und könnte von einem Schimpansen oder Bonobo stammen. Auf Bitten der herbeigerufenen Polizei ließen die Förster ihren Hund nochmals im Dickicht stöbern und dieses Mal fand der Hund einen ebenfalls abgetrennten Affenfuß.

Anscheinend lagen die beiden Gliedmaßen erst recht kurz im Wald - möglicherweise waren sie in einer Tiefkühltruhe gelagert gewesen. Die Gliedmaßen wurden an das Brucker Veterinäramt übergeben. Es soll zunächst bestimmt werden, zu welcher Tierart genau die beiden Leichenteile gehören.

Seltsamer Fund in Waldstück bei Grafrath - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Hintergründe des seltsamen Fundes sind bisher noch völlig rätselhaft, so ein Sprecher der Brucker Polizei. Die Polizei in Fürstenfeldbruck bittet um Zeugenhinweise, Telefon (08141) 6120.

