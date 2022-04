Die größten Sorgen der Flüchtlingshelfer

„Gemeinsam kriegen wir das hin“: Das versprach Gröbenzells Bürgermeister Martin Schäfer (l.) im gut besuchten Saal des Bürgerhauses. © Peter Weber

Die Flüchtlingskrise ist auch eine große Herausforderung für die Kommunen. Die Mammutaufgabe scheint nur in einem Zusammenspiel von staatlicher und ehrenamtlicher Unterstützung überhaupt stemmbar. Die Gröbenzeller Flüchtlingshelfer hatten nun Gelegenheit, ihre Sorgen zu äußern.

Gröbenzell – Eva-Maria Heerde-Hinojosa, Leiterin des Gröbenzeller Arbeitskreises Asyl, hatte einen dringenden Appell bei dem Treffen im Bürgerhaus. Sie mahnte, die Flüchtlinge der ersten Generation nicht zu vergessen, die sich vielfach als Geflüchtete zweiter Klasse fühlten. Sie bekämen weder Hartz IV noch Freifahrten mit der S-Bahn. Ab dem 1. Juni werden die Geflüchteten aus der Ukraine in Hartz IV eingestuft. Zum Vergleich: Ein alleinstehender Erwachsener bekommt im Monat 446 Euro, ein Asylbewerber 82 Euro weniger.

Wie Heerde-Hinojosa weiter berichtete, sind derzeit 79 Helfer in Gröbenzell ehrenamtlich aktiv. Sie unterstützen bei Behördengängen, bieten Deutschkurse, Dolmetscherdienste sowie Sach- und Geldspenden an. 38 haben Wohnraum zur Verfügung gestellt. Große Sorgen macht Heerde-Hinojosa allerdings die langfristige Wohnsituation. Wohnraum wird dringend gesucht. Denn die Leiterin des Arbeitskreises Asyl ist überzeugt, dass „wir alle mit einem längeren Hiersein der ukrainischen Gäste rechnen müssen“.

Täglich neue Anweisungen

Mitarbeiter des Landratsamtes waren ebenfalls zu der Veranstaltung gekommen. Der Leiter des Referats Ausländerwesen, Thomas Epp, versprach: „Wir tun alles, um das Flüchtlingsgeschehen in den Griff zu bekommen.“ Und seine Kollegin Dorothee Isenberg berichtete unter anderem, wie die Höhe der vom Landratsamt übernommenen Mietzahlungen für die Gäste aus der Ukraine festgesetzt wird. Auf Infotafeln erfuhren die Betreuer und Geflüchteten, wo sie Unterstützung bekommen, selbst Arbeitsstellen waren aufgelistet.

„Ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen,“ versprach Bürgermeister Martin Schäfer im vollbesetzten Saal des Bürgerhauses. Er hatte Betreuer, Vertreter von Vereinen und Kirchen, Gemeinderäte und am Tag darauf die Geflüchteten aus der Ukraine selbst dorthin eingeladen. Schäfer betonte hinsichtlich der Aufnahme der Flüchtlinge: „Nur miteinander wird es funktionieren.“

Der Rathauschef berichtete ebenfalls von Schwierigkeiten, mit denen die Gemeinde und die Helfer zu kämpfen haben. Täglich gebe es neue Anweisungen, was wie zu handhaben sei. Er bat daher auch um Nachsicht, wenn nicht alles funktioniert, wie mancher es sich wünscht.

Ukrainische Kinder in Kindergärten, Krippen und Schulen unterzubringen, sei oftmals nicht einfach. Die Schulen sind voll und nicht alle Kindergartenplätze, die in Gröbenzell eigentlich bereit stehen, können auch besetzt werden. Es fehlen weiterhin Erzieher.

226 Ukrainer im Ort gemeldet

Am Tag der Veranstaltung (Mittwoch, 13. April) zählte die Gemeinde 226 Ukrainer, zudem 27 Flüchtlinge anderer Nationalitäten. 30 davon sind unter sechs Jahre alt, 40 zwischen sechs und zwölf Jahren und 26 zwischen 16 und 18 Jahren. Die meisten von ihnen sind privat untergebracht. Im gesamten Landkreis trifft dies auf Dreiviertel der Geflüchteten zu, fügte die Leiterin des Arbeitskreises Asyl Heerde-Hinojosa hinzu.

So haben etwa Annelie und Kurt Aumeier bereits Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Eine Zweizimmerwohnung mit Bad und eigener Küche können sie zur Verfügung stellen. „Wir haben nur gute Erfahrungen gemacht“, sagt Annelie Aumeier. Zwar sprachen die Gäste kein Deutsch, doch mittels Internet-Übersetzung per Google konnten sie sich verständigen. Auch wenn da immer wieder Unsinn herauskam, was viel Gelächter zur Folge hatte. Mit Landratsamt oder Gemeinde hatten sie keinerlei Schwierigkeiten: „Die Mitarbeiter waren ausnehmend bemüht und sehr nett.“

Als die ukrainischen Gäste nach drei Wochen wieder auszogen, um mit weiteren Familienangehörigen, darunter ein wenige Tage nach der Ankunft in Deutschland geborenes Baby, gemeinsam im katholischen Pfarrhaus unterzukommen, sei der Abschied „sehr tränenreich gewesen“. Fest steht bereits jetzt, dass in Kürze neue Flüchtlinge bei ihnen einziehen.

Auch Jochen Wiehenbrauk und seine Ehefrau Annette können berichten: „Es funktioniert problemlos.“ Wie lange sie der dreiköpfigen Familie ein Obdach bieten, darüber haben sich die Wiehenbrauks noch keine Gedanken gemacht. „Das lassen wir auf uns zukommen“, berichtet er. Er weiß aber auch, dass die drei sofort in die Ukraine zurückkehren würden, aber in ein nicht von Russland regiertes Land. (sus)

