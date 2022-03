Große Premierenfreude nach langer Corona-Pause

Autor Charles Ludtwidge Dodgson, gespielt von Finn Tobien, überreicht Alice, gespielt von Anna Grzegorek, ein erstes Manuskript des Stücks. © Weber

Nach zwei Jahren Pause wurde am Viscardi-Gymnasium wieder Theater gespielt: Die Oberstufe brachte ihre eigene Version von „Alice im Wunderland“ von Charles Ludtwidge Dodgson, alias Lewis Caroll, auf die Bühne.

Fürstenfeldbruck – Die Besucher erwartet keine reine Neuauflage des Klassikers. Das lässt schon der Titel „Alice und ihr Wunderland“ erahnen.

In dem Stück trifft die „Alice im Wunderland“ immer wieder auf die echte Alice, die an Weihnachten 1846 von Dodgson ein erstes Manuskript überreicht bekommt. Für Darstellerin Anna Grzegorek ist das ein großer Moment in dem Stück, wie sie erzählt. Ihre große Aufregung ist da schon verflogen. „Vor dem Auftritt war das Lampenfieber aber schon sehr groß“, gesteht die Schülerin.

24 Darsteller

Die 24 Darsteller unterhalten die Zuschauer gut, auch wenn manche Szenen doch etwas abrupt wechseln und mancher leise gesprochene Dialog akustisch in den hinteren Reihen nicht so ankommt. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt immer wieder Felix Eckardt als weißes Kaninchen, das immer wieder aus dem Hintergrund der Aula gewollt hektisch in die Szene springt.

In einer Szene zieht die von Julian Scholz verkörperte Raupe wie in einer Shisha-Bar an der Wasserpfeife. „Für ein Schultheater ist das schon ein wenig gewagt“, sagt Klaus Hilgers, der die Theatergruppe leitet. Aber es ist eine Anspielung auf die Pilze, die Alice im Original mal größer, mal kleiner werden lassen. In den 1960er-Jahren wurde „Alice im Wunderland“ deswegen sogar als Argument für eine Liberalisierung des Drogenkonsums herangezogen. In einem kleinen Heft bekommen das die 100 Premieren-Besucher in der Schulaula erklärt.

Hilgers, der an der Neuen Bühne Bruck spielt und im Gymnasium auch Improtheater anbietet, hat allen 24 Darstellern Tipps gegen die Aufregung gegeben. Anna Grzegorek konnte ihre Theatererfahrung ausspielen, denn sie hat in der Unterstufe in der Improvisationsgruppe mitgewirkt. Finn Tobien, der den Autor Dodgson recht authentisch verkörpert, nutzte seine Erfahrung aus dem Poetry-Slam: „Ich habe ausgeblendet, dass Publikum im Saal ist.“ Nur in den Szenen, in denen er sich als Darsteller zurücklehnen konnte, habe er mal bewusst ins Publikum geblickt.

Mit Maske geübt

Grzegorek, Tobien und den anderen 22 Darstellern war die Freude anzumerken, doch noch öffentlich auftreten zu können. Noch Anfang März lag das durch die Corona-Pandemie in der Schwebe. Nur eine Art Geistervorstellung hatte es gegeben – vor Spielleiter Hilgers und ein paar Bekannten. „Die Proben waren manchmal skurril“, erzählt Hilgers. Es sei suboptimal, mit Maske zu üben, „wo doch so viel auf die Mimik ankommt“. Dass der Mathematiklehrer ein kleines Bühnenjubiläum feierte – er betreut die Theatergruppen am Viscardi-Gymnasium seit 15 Jahren – ging in dem Premierenwirbel unter. Seinem persönlichen Engagement tut es keinen Abbruch.

Kartenreservierung

für weitere Vorstellungen von „Alice und ihr Wunderland“ in der Aula des Viscardi-Gymnasiums am 31. März und 4. April (jeweils um 19.30 Uhr) per E-Mail an theater@viscardi-ffb.de.

