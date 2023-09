„Feind Nummer 1“: Grüne beklagen massenweise Zerstörung von Wahlplakaten

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Ein beschmiertes Plakat. © mm

Die Kreis-Grünen sehen sich im Landtagswahlkampf gezielten Zerstörungen ihrer Wahlplakate ausgesetzt. Vandalismus in diesem Ausmaße sei neu.

Fürstenfeldbruck - In Alling wurde ein Großplakat umgeworfen und verbogen, in Eichenau und Olching wurden Großplakate mit Farbe besprüht, weitere Plakate mit Schimpfworten („Idioten“, „AfD wacht auf“ ) versehen, ebenso in Gernlinden. Das geht aus einer Mitteilung der Grünen vom Mittwoch hervor. In Puchheim seien über 70 Wahlplakate zerstört worden. „Es fällt dabei auf, dass die Plakate anderer Parteien, die unmittelbar daneben stehen, nicht betroffen sind“, so eine Sprecherin.

Dazu Lisa Stockmann, Kreissprecherin: „Die Grünen werden von Freien Wählern, CSU und AfD mittlerweile als Feind Nummer 1 ausgemacht. Es wird zwar immer von einer Brandmauer gegen rechts gesprochen, die es aufzubauen gilt. Was jedoch aktuell in den Festzelten landauf, landab von diesen Parteien getan wird, ist eine Brandbauer gegen uns Grüne und unsere Inhalte und damit Feinbilder aufzubauen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Kritik an anderen Parteien

Da müsse man sich nicht wundern, dass einige Teile der Gesellschaft das dann beim Wort nähmen und auf Zerstörungsfeldzug gingen. „Wir Grüne stehen für ein faires Miteinander, einige unserer wichtigsten Ziele sind der Umwelt- und Naturschutz sowie der Ausbau der Erneuerbaren Energien.“ Stockmann findet es sehr traurig, dass manche Menschen „statt mit Argumenten ihre Sicht in blindem Vandalismus“ äußerten. „Stockmann kündigt an: Wir aber werden nicht aufgeben – wir ersetzen jedes Plakat, jedes Banner und jede Großfläche. Bis zum 8. Oktober.“

Andreas Birzele, Landtagskandidat der Grünen für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost: „Ich bin schockiert über die aggressive Zerstörungswut bei uns im Landkreis. Unsere Demokratie lebt von verschiedenen Meinungen und einem offenen Austausch. Ich möchte auf Augenhöhe um die besten Lösungen für Bayern ringen und werde diesen Demokratiefeinden nicht das Feld überlassen.“

Freilich hatten in den vergangenen Wochen auch Vertreter anderer Parteien schon über üble Zerstörungen geklagt. So wurden in Alling Plakate verschiedener Parteien - betroffen waren FW, CSU und FDP - zerlegt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.