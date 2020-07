Grüne zeigen Flagge für die Rechte queerer Menschen

Regenbogenflaggen und Pride-Plakate waren am Dienstagmorgen auf dem Geschwister-Scholl-Platz zu sehen.

Früstenfeldbruck - Damit will der Kreisverband der Grünen für die Rechte von queeren Menschen eintreten – in einer Zeit, in der große Veranstaltungen wie der Christopher Street Day aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Queer ist ein aus dem Englischen kommender Oberbegriff für Schwule, Lesben, Transgender-Personen und alle anderen, die nicht klassisch heterosexuell sind. Dabei waren bei der Aktion (v.l.) Emilia Staffler, Bundestagsabgeordnete Beate Walter-Rosenheimer, Stadträtin und Grüne-Jugend-Sprecherin Gina Merkl, Lena Kohlfürst und Leonard Kuchinka. „Queere Jugendliche haben oft Probleme mit Mobbing“, sagte Walter-Rosenheimer. Es gäbe einen gesellschaftlichen Dreh zurück, und daher auch an Schulen mehr schwulenfeindliche Äußerungen und Mobbing. Die 55-Jährige will durch die Aktion Aufmerksamkeit schaffen und queeren Jugendlichen den Weg leichter machen. Auch Gina Merkl spürt diese gesellschaftliche Rückentwicklung. „Bei meinem ersten Christopher Street Day in 2016 fühlte es sich nach mehr Raum an“, sagt die 21-Jährige. Hier im Landkreis sei es allerdings nicht so kritisch, findet Merkl. Dennoch sei es wichtig, ein giftiges Umfeld gar nicht erst entstehen zu lassen.