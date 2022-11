Grünen-Politikerin auf spezieller Mission in Kindergarten

Von: Lisa Fischer

Rosen für die Politikerin: Die Kinder des Kindergartens St. Bernhard übergaben Beate Walter-Rosenheimer am Vorlesetag Blumen. © Peter WEBER

Zuerst das Vergnügen, dann die Arbeit. So herum verhielt sich der Besuch der Bundestagsabgeordneten Beate Walter-Rosenheimer (Grüne) im Kindergarten St. Bernhard.

Fürstenfeldbruck – Am bundesweiten Vorlesetag trug sie 90 Kindern Geschichten vor – unter anderem von der gefräßigen Raupe Nimmersatt. Die jungen Zuhörer bedankten sich am Ende bei der Grünen-Politikerin.

Sie übergaben Beate Walter-Rosenheimer Rosen.

Anschließend folgte ein ernstes Gespräch. Mit Kindergarten-Leiter Christian Huber sprach die Bundestagsabgeordnete über die Situation in den Einrichtungen – insbesondere den Personalmangel.

„Wir haben Gott sei Dank genug Personal und müssen keine Gruppe schließen“, sagte Huber. In anderen Kindergärten in Fürstenfeldbruck sei das aber ganz anders. Mit „genug Personal“ meint Huber, dass nach dem aktuellen Personalschlüssel – eine Fachkraft und eine Ergänzungskraft für 25 Kinder – der Betrieb aufrechterhalten werden kann. „Und wenn Sie es sich wünschen dürften, wie viel Personal wäre optimal?“, wandte sich Walter-Rosenheimer an Huber. „Drei Kräfte wären schön, traumhaft vier“, lautete die Antwort. Doch damit mehr qualifizierte Kräfte in die Kindergärten kommen, müssten die Rahmenbedingungen stimmen.

Der Personalschlüssel ist eine Maßnahme, die man beim Fachkräftemangel angehen müsse, sagte Walter-Rosenheimer. Er müsse erhöht werden, auch wenn dadurch noch mehr Kräfte fehlen. Dadurch würden Attraktivität und Qualität des Berufs steigen. „Ideal wären zwei Fach- und zwei Ergänzungskräfte pro Gruppe“, so die Grünen-Politikerin. Natürlich bedeute doppeltes Personal auch doppeltes Geld. Jedoch würde das „allen etwas bringen“.

Nicht nur, dass der Beruf attraktiver werden würde, auch die Kinder hätten mehr von ihren Erziehern, wenn diese sich für ihre Schützlinge mehr Zeit nehmen können und „die Schüchternen nicht zurückbleiben“, sagte Abgeordnete Beate Walter-Rosenheimer. Und die Eltern wiederum wüssten ihre Kinder in guter Betreuung. lif

