Reform der Grundsteuer: Papierkrieg mitten in der Erntezeit

Von: Tobias Gehre

Teilen

Landwirte haben auf den Feldern gerade jede Menge zu tun. Jetzt kommt noch die neue Grundsteuer dazu. © Julian Stratenschulte

Die Grundsteuer wird reformiert. Wer Grundstücke oder Gebäude besitzt, muss bis Ende Oktober eine neue Steuererklärung abgeben. Das ärgert vor allem die Landwirte. Sie haben jede Menge Arbeit damit. Und die Frist fällt genau in die Erntezeit.

Die Grundsteuer soll gerechter werden. So will es das Bundesverfassungsgericht – und verdonnerte den Gesetzgeber dazu, die Steuer zu reformieren. Arbeit haben damit vor allem diejenigen, die Steuer bezahlen müssen. Ihnen wurde auferlegt, bis zum 31. Oktober ihre Grundstücke neu zu bewerten. Wer ein Grundstück mit einem Haus darauf sein Eigen nennt, dem dürfte das noch relativ leicht fallen. Je mehr Grundstücke man besitzt, um so mehr Arbeit macht die Neubewertung. Mit am meisten davon betroffen sind Landwirte.

Einer, der es wissen muss, ist der Landtagsabgeordnete Hans Friedl aus Alling. Der Parlamentarier ist Landwirt im Nebenerwerb – und jetzt ebenfalls gezwungen, eine neue Steuererklärung abzugeben. „Es kostet vor allem Zeit“, sagt Friedl. Doch genau die sei für viele seiner Kollegen gerade das kostbarste Gut. Denn für die Bauern ist jetzt Hochsaison. Die Ernte reift auf den Feldern heran, viele Früchte werden jetzt reif.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Deshalb hat er im Landtag einen Dringlichkeitsantrag eingereicht, mit dem die Frist verlängert werden sollte. Doch dieser wurde abgelehnt. Die Frist endet nach wie vor Ende Oktober. „So bleibt das bisschen Freizeit, das Bauern haben, auf der Strecke. Für ein wenig Ablenkung oder für die Familie bleibe so kaum Zeit. Dass die Frist genau in die Erntezeit fällt, kann Friedl nicht nachvollziehen. „Das wurde nicht von einem Praktiker gemacht.“

Davon geht auch Aik Hochländer aus. Er ist Steuerberater, sitzt mit seiner auf Land- und Forstwirte spezialisierten Filiale der Treukontax Steuerberatungsgesellschaft im Grünen Zentrum in Puch und lässt ebenfalls kein gutes Haar an der knapp gesetzten Frist.

Neben der Ernte sieht er ein weiteres Problem: „Es gibt einfach nicht genügend Steuerberater dafür.“ In Deutschland gebe es rund 35 Millionen Grundstücke. „Wie soll das in der Zeit gehen“, fragt er sich.

Der 45-Jährige kennt die Probleme vieler Landwirte aus erster Hand. Anhand der Zahlen sehe man, ob es einem Hof gut gehe oder nicht. Vor allem aber zeigten die Zahlen, dass Landwirtschaft heutzutage nur noch wenig planbar sei. Sei der Preis für ein Erzeugnis etwa bei der Aussaat noch vielversprechend, könne er bei der Ernte schon wieder stark gesunken sein. „Für viele Landwirte ist es ein Blindflug“, sagt Hochländer.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.