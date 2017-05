Höchste Instanz bewilligt TuS-Protest

Brucks TuS-Handballer können doch noch vor Sportgerichten gewinnen. Am Freitagabend wurde bekannt, dass der Protest des Vereins akzeptiert wurde und der Abstieg der zweiten Mannschaft aus der Landesliga damit noch verhindert werden kann.

Fürstenfeldbruck – Das bayerische Verbandssportgericht hat dem Protest von Brucks TuS-Handballern statt gegegeben. Die Partie ihrer eigentlich schon aus der Landesliga abgestiegenen zweiten Mannschaft in Herrsching wird nun wiederholt. Das wurde am späten Freitagabend bekannt.

Der in erster Distanz auf Alpenvorland-Bezirksebene wegen eines Formfehlers zunächst noch abgewiesene Einspruch wird damit bestätigt. Einzige Voraussetzung: Beide Vereine müssen sich nun schnellstmöglichst auf einen neuen Termin einigen. Das Gericht gewährte zur Austragung nur eine Frist bis Pfingsten - und das ist schon in einer Woche. Bei dem vor zwei Monaten mit einem Tor Unterschied verlorenen Spiel in Herrsching hatten sich die Schiedsrichter einen Regelverstoß geleistet.

Der mit seiner ersten Mannschaft in der 3. Bundesliga spielende Verein hatte in diesem Jahr bereits ein spektakuläres Verfahren verloren, als dem Verein auch höchster deutscher Ebene 13 Punkte abgezogen wurden. Statt um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielte das Team deshalb gegen den Abstieg - was auf dem letzten Drucker auch gelungen ist.