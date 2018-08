Champions-League-Löwen verputzen Drittliga-Panther

Es war ein tolles, für Jahre wohl einmaliges Event mit einem eindeutigen Ergebnis: Die Drittliga-Panther vom TuS Fürstenfeldbruck mussten sich in der ersten deutschen Pokalhauptrunde den übermächtigen Bundesliga-Rhein-Neckar-Löwen aus Mannheim mit 19:43 geschlagen geben.

Fürstenfeldbruck - Schon zur Pause waren die Favoriten ihrem Status als aktuelle deutsche Vizemeister gerecht geworden (20:12). Doch die gastgebenden Drittligisten verkauften sich bis zu diesem Zeitpunkt vor ausverkaufter Kulisse mit über 1000 Zuschauern in der Wittelsbacher Halle noch teuer. Entsprechend lobend äußerte sich hinterher Ex-Nationalspieler Oliver Roggisch in seiner Funktion als Sportdirektor der Rhein-Neckar Löwen über die Arbeit seines TuS-Kollegen Martin Wild.

Die „Hölle des Südens“ wurde ihrem Ruf bei Hallentemperaturen mit Saunawerten gerecht. Doch keiner der Zuschauer verließ vorzeitig den Brutofen. Am Sonntag sind die Rein-Neckar Löwen an gleicher Stelle noch einmal gefordert. Dann müssen sie ihrem Anspruch als deutscher Pokalverteidiger noch einmal gerecht werden und gegen die Erstliga-Absteiger von TV Hüttenberg das Finale gewinnen. Die hatten zuvor da Final-Four-Auftaktspiel in Bruck gegen die Liga-Kollegen aus Dresden mit 29:26 gewonnen.

Roggisch, der zu Beginn seiner Karriere auch beim TSV Vaterstetten in Oberbayern daheim war, und seine internationale Star-Truppe waren erst unmittelbar vor der Partie angereist und hatten sich durch den Notausgang in die Halle geschmuggelt. Hinterher zog sich die Mannschaft rasch zurück und bezog das Quartier im Hotel Post. Zeit, die Brucker Innenstadt zu besichtigen, gibt es am Sonntag keine. Denn gleich nach dem Frühstück beginnt die Vorbereitung auf das Spiel gegen Hüttenberg. Beginn ist um 15 Uhr, Restkarten gibt es noch an der Tageskasse.