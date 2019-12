Die Handballstadt im Sticker-Fieber

Die Panther sind auf dem Sprung in die 2. Bundesliga. Um das auch finanziell zu stemmen, greifen Brucks Handball-Idole und ihre Macher im Hintergrund zu außergewöhnlichen Marketing-Strategien. Neben einer Trikot-Aktion versetzen sie gerade die Fans ins Sammelfieber. Die Anhänger sammeln leidenschaftlich Sticker fürs extra gedruckte Sammelalbum.

+ Michael Wiedemann (Edelfan, bei allen Auswärtsspielen dabei): „Ich fühle mich nicht zu alt fürs Sammeln. Das macht auch im hohen Alter noch richtig viel Spaß.“ © Lars Herzog Fürstenfeldbruck – Die Konkurrenz hat den Panthern am für sie spielfreien Wochenende vor Weihnachten in die Karten gespielt. Von der Ferne konnte Trainer Martin Wild genüsslich betrachten, wie sich die Verfolger Patzer leisteten und sich der Vorsprung seiner Tabellenführer auf fünf Punkte vergrößerte. So wechseln die Panther völlig losgelöst ins neue Jahr.

Unterdessen treiben die PR-Strategen des Vereins den Kult voran. Eine Trikot-Aktion – für 100 Euro erscheint der Name auf dem Dress, bei weiteren 100 Euro gibt es das persönliche Trikot samt fett gedrucktem Namen – hat bereits 75 Käufer gelockt. Darunter auch ARD-Experte Dominik Klein (36). Der Weltmeister von 2007 ist ein Edelfan der Panther und regelmäßig live vor Ort. Oder Ex-Spieler Jürgen Hahn, der per Internet das Trikot orderte. Es wird ihm nach Ushuaia geschickt. Hahn lebt am südlichsten Ort der Welt an Argentiniens Feuerland-Spitze.

Doch weit mehr Aufmerksamkeit hat momentan das Sammelalbum, das der Freundeskreis unter der Leitung von Jürgen Mittelhammer sowie Yvonne und Lars Herzog mit einer Auflage von 200 Stück in Druck gegeben hatten. 399 Stickerbilder haben darin Platz. Darauf zu sehen sind nicht nur die Idole aus der 3. Bundesliga, sondern auch sämtliche Jugendspieler, Handballfrauen und -mädchen sowie die in Bayern- und Bezirksoberliga aktiven Männer. Das Album kostet sechs Euro, das Päckchen mit je zehn Klebebildern wird bei den Heimspielen (das nächste ist am 11. Januar) für zwei Euro verkauft. Die von einer Sponsorfirma unterstützte Aktion dauert bis März. Bemerkenswert: Während die offizielle Vereins-Homepage überwiegend gähnend leer ist mit Spielerporträts, hatten weder Aktive noch Eltern von Jugendlichen datenschutzrechtliche Bedenken bei der Sticker-Veröffentlichung. Lars Herzog: „Alle haben sofort ihr Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben.“

Und alle haben eines gemeinsam: Keiner fühlt sich zu alt oder zu jung, um Sticker zu sammeln. Was sie auch eint, ist der Wunsch, das Abenteuer 2. Liga in der von den Gegnern ebenso gefürchteten wie geschätzten Hölle Süd in der Wittelsbacher Halle zu erleben. Klar ist aber auch, so Tamina Weißenfels: „Mit dem Meistertitel ist es nicht getan. Es sind noch einige Hürden bis zum Aufstieg zu bewältigen.“ Die junge Sammlerin meint damit nicht nur die Relegation. Das weiß auch der ebenfalls leidenschaftlich sammelnde Rechtsaußen Benedikt Hack: „Es ist noch ein langer Weg, aber das Potenzial ist da. Es wäre ein Riesen-Highlight mit meinen jungen Jahren. Und die Fans – die sind der Wahnsinn.“ Sein Kollege Philipp Ruhwandl sieht es globaler: „Der Aufstieg wäre wichtig für den bayerischen Handball.“

Der Chef des sticker-organisierenden Freundeskreis bezeichnet sich als Berufspessimist. Weshalb Jürgen Mittelhammer zumindest in Sachen Aufstieg skeptisch ist: „Die vermutliche Konkurrenz in der Relegation wird ja durchwegs zweitliga-erfahren sein.“ Allerdings: „Die Jungs haben Blut geleckt.“

Was Fans, Spieler und Funktionäre verbindet, sind neben den Klebebildern motivierende Sprüche. Mittelhammer: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Sponsor Angel Martinez-Ruiz: „Wenn wir das wollen, schaffen wir das!“ Tamina Weißenfels: „Die Party in der Hölle Süd möchte ich auf keinen Fall verpassen.“