Handy statt Parkautomat: Stadt führt Online-Bezahlsystem ein

Parkgebühren zahlen mit dem Handy: Das geht in Fürstenfeldbruck bald. Denn die Stadt führt das so genannte Handyparken ein – als Alternative zum Automaten und zur Parkscheibe.

Fürstenfeldbruck – Die Parkscheibe ist nicht griffbereit, oder die Münzen für den Parkautomaten fehlen: In der Kreisstadt müssen Autofahrer nun nicht mehr um Wechselgeld betteln. Sie können die Gebühren mit ihrem Handy bezahlen oder virtuell die Parkscheibe einstellen.

Der Verkehrsausschuss ist einem Antrag der CSU gefolgt und hat sich für den Betreiber „Park now“ entschieden. Mit einer App, aber auch per SMS oder Anruf können die Autofahrer künftig ihr Parkticket bezahlen und auch die Parkzeit verlängern. Damit das Bezahlsystem auch in der Tiefgarage Buchenau funktioniert, muss W-Lan nachgerüstet werden. Die Kosten belaufen sich auf 3500 Euro. Franz Höfelsauer (CSU) riet, den Gewerbeverband ins Boot zu holen, da dieser bereits auf dem Geschwister-Scholl-Platz W-Lan eingerichtet hat. An den Park-and-Ride-Plätzen an der Oskar-von-Miller-Straße lässt sich ebenfalls mit dem Handy bezahlen – jedoch über eine Park-App der Deutschen Bahn.

Langfristiges Ziel ist ein Parkleit-System

„Wir gehen in die richtige Richtung“, sagte Antragssteller Martin Kellerer (CSU). Der Vorteil: Die Stadt spart sich die Nachrüstung der Parkplätze mit EC-Terminals. Und die Münz-Automaten müssten seltener geleert und repariert werden. Seine Frage, ob die App auch freie Parkplätze anzeigen kann, musste Jens Weisser von Park mnow verneinen. Das gehe erst mit einem Parkleitsystem. Dieses will die Stadt in den nächsten Jahren einführen.

Kontrolle über Kennzeichen-Abfrage

Nun könnten Autofahrer auf die Idee kommen, die Parkscheibe einfach nachzustellen oder mehrmals hintereinander die kostenlose Semmeltaste zu buchen. Hier ist im System eine Sperre eingebaut, erklärte Weisser. „Man kann nicht gleich wieder einen neuen Parkvorgang starten.“ Die Parkzeit lässt sich dagegen verlängern, wenn der Arzttermin etwa länger dauert – allerdings nur bis zur Höchstparkdauer. Die Parküberwacher können mit der Kfz-Kennzeichenabfrage kontrollieren, ob Handyparken aktiviert ist. Die Software ist mit Park now kompatibel.

Plattform weit verbreitet

Im Ausschuss kam das neue Angebot gut an. Allerdings wollten sich einige Räte nicht auf einen Anbieter festlegen. „Könnte man nicht alle sieben Anbieter zulassen?“, fragte Dieter Kreis (ÖDP). Das komme auf den Wunsch der Kommune an, erklärte Weisser. Die Plattform Smart Parking sei weit verbreitet. Sie übernehme die Abrechnung, Verträge müsste die Stadt aber mit jedem Anbieter schließen. Und: Dann ändern sich die Vertragskonditionen mit Park now.

Alexa Zierl (Die Partei & Frei) wollte die Vertragslaufzeit auf zwei Jahre verkürzen, konnte sich aber mit ihrem Antrag nicht durchsetzen. Der Ausschuss entschied sich für drei Jahre. Dann wird Bilanz gezogen und gegebenenfalls nachjustiert.

So funktioniert das Handy-Ticket

Die einfachste Möglichkeit des Handy-Parkens ist die App von Park now. Dort kann sich der Kunde registrieren. Dann wählt er den Parkplatz aus, auf dem der Wagen steht, und startet den Parkvorgang. Entweder bucht er eine bestimmte Zeit, oder er lässt die Uhr laufen. Wenn er zurück zum Auto kommt, beendet er den Parkvorgang über die App. Die Bezahlung erfolgt über Kreditkarte, Paypal oder andere Anbieter. Wer sich nicht registriert, bezahlt über den Handy-Anbieter.

Die App bietet zudem eine Erinnerungsfunktion an, wenn sich das Ende der Höchstparkzeit nähert. Außerdem kann sie die Kosten und die Parkzeit anzeigen. Wer kein Smartphone besitzt kann auch über eine SMS oder einen Telefonanruf das Angebot nutzen. Navigationssysteme mancher Autobauer wie BMW bieten den Dienst ebenfalls an. Für das Handyparken fällt eine Servicegebühr von 25 Cent pro Vorgang an.

Diesen bezahlen die Kunden. Die Stadt kostet das Angebot nichts. Zudem will Park now den Neukunden ein Startguthaben von fünf Euro schenken, wie Jens Weisser vom Unternehmen ankündigte. Möglich ist das Angebot auf allen kostenpflichtigen Automaten-Stellplätzen am Viehmarktplatz, Auf der Lände sowie an der Dachauer-, Kirch- Schöngeisinger- und Pucher Straße sowie am Pucher Meer. Die Handy-Parkscheibe ist möglich an der Fürstenfelder-, Adolf-Kolping-, und Münchner Straße.

