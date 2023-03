Hang an Bahnlinie droht abzurutschen: Gleis wegen Reparaturarbeiten gesperrt

Fürstenfeldbruck

Am Hang hinter dem Kloster in Fürstenfeldbruck haben sich Risse gebildet. Er droht abzurutschen. Ein Gleis auf der Linie der S4 muss für einige Zeit gesperrt werden.

Fürstenfeldbruck – Der Engelsberg ist die höchste Erhebung in Fürstenfeldbruck. Um knapp 50 Meter überragt die eiszeitliche Moräne das Stadtgebiet. Doch dem Berg fehlt ein Stück. Als die Bahnstrecke in den 1870er Jahren gebaut wurde, schnitten die Arbeiter den Berg an. Es musste eine Passage zwischen dem Hang und dem Kloster gefunden werden. Mit den Folgen dieses Vorgehens haben jetzt – rund 150 Jahre später – erneut die Ingenieure zu tun.

In Bewegung

Der Hang ist in Bewegung. Es haben sich an mehreren Stellen Risse im Boden gebildet – sechs Meter lang und bis zu 30 Zentimeter tief. Ein Teil des Berges droht daher auf die Gleise zu rutschen. Entdeckt worden ist die Gefahr im Rahmen von Routinekontrollen entlang der Bahnstrecke.



Wegen der potenziellen Bedrohung schleichen die Züge seit einigen Tagen regelrecht hinter dem Kloster vorbei. Damit das kein Dauerzustand bleibt, rücken am Mittwoch (14. März) Spezialisten an, um den Hang zu sichern. Das bleibt nicht ohne Folgen für den Zugverkehr. Denn während der Arbeiten muss das hangseitige Gleis gesperrt werden, teilt eine Sprecherin des Konzerns auf Nachfrage mit. Die Bahnen werden in dieser Zeit über den nördlichen Schienenstrang umgeleitet.

Hang wird abgestuft

Um den Hang zu sichern, bedienen sich die Experten einer Technik, die auch im Gebirge zum Einsatz kommt. Wie die Bahnsprecherin mitteilt, wird der Hang abgestuft. Außerdem wird er mit Steinen zusätzlich befestigt. Gearbeitet werden soll nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten, so die Sprecherin. So soll vermieden werden, dass es zu größeren Einschränkungen und Verspätungen für die Fahrgäste kommt.

Einschränken werden sich auch Wanderer, Radler und Spaziergänger müssen. Denn der beliebte Weg zwischen Gleisen und Hang hinter dem Kloster bleibt während der Arbeiten gesperrt. Von ihm aus werden die Reparaturen durchgeführt.

