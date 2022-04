Hardrock-Experiment am Tag der Vereine – Wunsch nach Rückkehr des Zirkuszelts

Von: Peter Loder

Teilen

Reload im Brucker Bierzelt. © Uwe Leistikow

Zur falschen Zeit am falschen Ort. So müssen sich am Montagabend sowohl Hardrocker als auch Mitglieder traditioneller Vereine gefühlt haben.

Fürstenfeldbruck - Für Letztere war der Abend im Volksfest-Bierzelt offiziell proklamiert. Doch beim „Tag der Vereine“ fühlten sich die Angesprochenen eher fehl am Platz. Zumindest folgten nur wenige Klubmitglieder der Einladung ihrer Vorstandschaften. Und die, die gekommen waren, suchten früher als geplant das Weite.

Perfekt performt

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ein Grund war die musikalische Gestaltung. Heavy Metal (also der Sound von Deep Purple, AC/DC oder Led Zeppelin) ist laut. Das hat zwar für einen harten Kern ihren Reiz und wurde von „Reload“, der angesagten Band dieser Stilrichtung in der Region, auch perfekt performt. Doch ein bayerisches Bierzelt, wo sonst zünftige Blasmusik oder fetziger Partysound das Alt- und Jung-Volk berauschen, scheint dafür ein eher unpassender Ort zu sein.

Das kleinere Zelt

Das kleinere, in Vor-Corona-Zeiten übliche Zirkuszelt wird deshalb nicht nur von Peter Glockzin, dem Tontechniker der Faschingsfreunde, schmerzlich vermisst. Auch der „Tag der Vereine“ mit dem um zwei Euro verbilligten Bierpreis am traditionell umsatzschwachen Montag sei falsch terminiert, merkte TuS-Chef Helmut Becker an. Der Präsident des größten Kreisstadt-Vereins ist zwar bekennender Hardrock-Fan und wippte zu den „Reload“-Songs eifrig mit. Trotzdem: Für den „Tag der Vereine“ favorisiert er den Eröffnungsfreitag, wenn ohnehin alle Gruppierungen beim Einzug vertreten sind (heuer mit einer 2000-köpfigen Rekordbeteiligung).

Interessanter Versuch

Skiclub-Vizepräsidentin Gertraud Rinck hat auch ein Motto parat: „Mehr Gaudi, weniger Musik.“ Volksfestreferent Markus Droth hat die Kritik zur Kenntnis genommen und verspricht: „Nächstes Jahr gibt’s wieder ein Zirkuszelt.“ Den Hardrock-Abend nennt er einen „interessanten Versuch“ und erklärt ihn mit der „kurzfristigen Organisation“. Doch über Ort und Zeit war auch er nicht glücklich, weil „Reload und die Rockfreunde zu Bruck und aufs Volksfest gehören“. Nur halt in einem anderen Rahmen. lo

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.