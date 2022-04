Hausdurchsuchungen wegen Hassbotschaften im Internet - eine davon im Kreis Bruck

Fürstenfeldbruck

Die Polizei ist am Donnerstag in Bayern gegen mehrere Verfasser von Hassbotschaften im Internet vorgegangen - unter anderem auch im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Nach einem Bericht der Generalstaatsanwaltschaft München und des LKA wurden am Donnerstag bei neun Beschuldigten in Oberbayern und Schwaben Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Sie stehen im Verdacht, in sozialen Netzwerken Inhalte veröffentlicht zu haben, die unter anderem die Straftatbestände der Volksverhetzung oder der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen erfüllen, heißt es.

Handys und Laptops beschlagnahmt

Bei den Tatverdächtigen in Bayern handelt es sich um eine Frau und neun Männer im Alter zwischen 24 und 50 Jahren. Die Einsatzkräfte vernahmen die Beschuldigten und beschlagnahmten Beweismittel, darunter Mobiltelefone und Laptops. Bei dem Beschuldigten im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurde im Zuge der Durchsuchung nach vorläufiger Beurteilung auch Rauschgift gefunden. Er wurde deswegen vorläufig festgenommen und soll am Freitag Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden.

Bei der beschuldigten Person aus der Region FFB handelt es sich um eine Frau aus dem westlichen Landkreis.

Guido Limmer, Vizepräsident des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA), das die Einsätze in Bayern koordiniert hat: „Menschen, die sich so äußern, reden nicht einfach so daher. Sie machen sich strafbar. Wir wollten das klare Signal senden: Die Bayerische Polizei setzt alles daran, die Urheber solcher menschenverachtender Inhalte zu ermitteln und zur Verantwortung zu ziehen.“

Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb, Hatespeech-Beauftragter der Bayerischen Justiz ergänzt: „Das Verbreiten von rechtsradikalem oder antisemitischem Gedankengut kann, auch wenn es in vermeintliche Spaßbotschaften gekleidet ist, erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Es drohen empfindliche Geld- oder Freiheitsstrafen. Auch kann es zu einer Wohnungsdurchsuchung kommen.“

