Indianer findet Heimat und Liebe in Bruck - Aktiv als Autor und Lehrer

Von: Ulrike Osman

In Fürstenfeldbruck hat es gefunkt: Über den Verkauf seines eigenen Lehrbuchs lernte David Little Elk die Bruckerin Sabine Maier kennen – und lieben. © Privat

David Little Elk stammt aus einem Indianerreservat in den USA. Vor fast 20 Jahren brach er auf nach Europa, lebte in Berlin und Paris. Doch nirgendwo fühlt sich der 60-Jährige so zu Hause wie in Fürstenfeldbruck – vor allem, weil er hier seine große Liebe gefunden hat.

Fürstenfeldbruck – Um gleich zu Beginn das Problem der Begrifflichkeit zu klären: David Little Elk bezeichnet sich selbst als Indianer, nicht als „Native American“. Letzteres treffe schließlich auf jeden zu, der in den USA geboren ist, „also auch auf Donald Trump“.

Lakota Sioux

Außerdem, sagt Little Elk, hat die indigene Bevölkerung andere Sorgen als über Bezeichnungen zu streiten. Er selbst gehört zum Stamm der Lakota Sioux aus South Dakota, einem weitläufigen, dünn besiedelten Prärie-Bundesstaat im Mittleren Westen. Lakota, so heißt auch David Little Elks Muttersprache. Lange war sie – wie andere indianische Sprachen auch – von der US-Regierung verboten. „Erst seit 1978 ist es uns offiziell erlaubt, unsere Sprache wieder öffentlich zu sprechen und unsere Zeremonien zu leben“, erzählt Little Elk.

Altes Wissen

Umso wichtiger ist es ihm, das alte Wissen weiterzugeben. Einige Jahre lang war er Lakota-Sprach- und Kulturlehrer an einer Highschool im Cheyenne River Sioux Reservat (South Dakota). Da es kein geeignetes Lehrbuch gab, begann David Little Elk, eigene Unterrichtsmaterialien zu erstellen und Texte in den sozialen Medien zu veröffentlichen.

Prompt meldeten sich Eltern und Lehrer aus anderen Schulen – sie wollten die Inhalte ebenfalls verwenden. „Das ehrte und motivierte mich, meine Niederschriften zu einem Buch zusammenzufassen.“ 2004 hatte David Little Elk genug vom Leben im Reservat und vom alltäglichen Rassismus, dem die indigene Bevölkerung bis heute ausgesetzt ist. Das Fernweh trieb ihn nach Europa. In Berlin erlebte er auf einem Jazzkonzert zum ersten Mal Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, die friedlich zusammen feierten. „Das Multikulturelle hat mir gefallen.“

Sprachbuch

Unterdessen hatte das Lakota-Sprachbuch übers Internet Interessierte auch außerhalb der USA gefunden. Eine von ihnen war Sabine Maier aus Bruck. Die 55-Jährige war schon als Kind begeistert von allem, was mit Indianern zu tun hatte. 2016 kaufte sie sich David Little Elks Buch. Der wiederum suchte und fand die Käuferin auf Facebook, ohne sich allerdings bei ihr zu melden. Dazu war er viel zu schüchtern – auch wenn ihm ihr Foto ausnehmend gut gefiel. Vielleicht, so hoffte er, würde er eines Tages wieder von ihr hören.

Zwei Jahre später passierte das tatsächlich. Die Bruckerin erkundigte sich nach einem weiteren Buch, das Little Elk über die Lakota-Kultur und -Lebensweise geschrieben hatte. Was folgte, war ein intensiver Austausch via Internet und schließlich eine Einladung nach Fürstenfeldbruck.

Übersetzungen

Ende 2018 standen sich Sabine Maier und Little Elk am Münchner Flughafen zum ersten Mal gegenüber. Vier Monate später heirateten sie – zuerst in einer privaten Zeremonie in der Natur, dann im Standesamt. „Warum so schnell?“, fragte das Umfeld. Sabine Little Elk entgegnete, sie seien schließlich beide nicht mehr jung. „Und man weiß nie, was morgen kommt.“

Ihr Mann unterrichtet weiterhin Lakota, mittlerweile über Zoom. Gelegentlich übernimmt David Little Elk Übersetzungsaufträge für TV- und Filmproduktionen, die sich mit indianischen Kulturen befassen. Er dreht YouTube-Videos, schreibt und produziert Musikstücke in seiner Muttersprache und auf Englisch. Es sei die glücklichste Zeit seines Lebens, sagt David Little Elk. „Ich hatte noch kein einziges Mal Heimweh.“

