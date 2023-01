Heimatgilde stürzt sich nach der Corona-Pause zurück ins Faschingstreiben

Von: Hans Kürzl

Eine Erstaufführung des Showprogramms gab es bereits: Im Saal des Veranstaltungsforums zeigten die Tänzer der Heimatgilde, was die Zuschauer beim Fasching 2023 erwarten können. © Heimatgilde

Noch bis einschließlich 21. Februar läuft der Fasching auf Hochtouren – auch bei den beiden Brucker Vereinen. Die Mitglieder haben bis zum Ende der tollen Tage noch einiges auf die Beine gestellt. Auch, wenn nach der Corona-Pause der ein oder andere etwas eingerostet war.

Fürstenfeldbruck – In der laufenden Faschingssaison haben die Vereine Inthronisationen der Prinzenpaare oder Galabälle bereits absolviert: Eines bemerkt man in beiden Lagern, bei den Faschingsfreunden Fürstenfeldbruck und bei der Heimatgilde „Die Brucker“, trotzdem: Die Abläufe bei den Auftritten oder bei der Vorbereitung dazu sind nach zwei Jahren coronabedingter Auftrittspause ein bisschen eingerostet.

Daniel Brando, Gildemeister der Heimatgilde, hat das schon bei der ersten Handgriffen bemerkt. So zum Beispiel beim Sortieren, was man alles an Equipment für die Auftritte benötigt: „Da haben wir schon bei dem einen oder anderen Teil kurz überlegt, wo wir suchen sollen“, berichtet Brando.

Und der Faschingsfreunde-Präsident Karlheinz Graff räumt ein, „dass sich so manches kleine Detail bei Beleuchtung oder Technik wieder einschleifen muss“. Doch sowohl Faschingsfreunde wie auch Heimatgilde nennen das menschlich und wollen das mit vielen Auftritten, Shows und Veranstaltungen mehr als nur wettmachen.

Das planen die Faschingsfreunde

Mit zu den Höhepunkten bei den Faschingsfreunden werden wieder die beiden Kinderbälle zählen, die heuer am 28. Januar sowie am 18. Februar stattfinden. Das Tanzbein schwingen können die Narren aus Bruck am 29. Januar beim „Ball der lachenden Herzen“. Und die Damenwelt kann es am 16. Februar bei der „Ladies Night“ stimmungsmäßig so richtig krachen lassen.

Mit all diesen Veranstaltungen ziehen die Faschingsfreunde, wie schon aus vergangenen Jahren gewohnt, ins Mammendorfer Bürgerhaus, dem „Restaurant zur Sonne“. Das habe sich organisatorisch gut eingespielt, erklärt Präsident Graff, für den dabei natürlich auch der finanzielle Aspekt ein Rolle spielt. „Aus unserer Sicht ist Mammendorf einfach unschlagbar“, sagt Karlheinz Graff.

Dennoch müssen die Brucker Bürger auf einen Auftritt der vier Gruppen mit ihren insgesamt gut 50 Tänzern in der eigenen Stadt nicht verzichten. Denn auch an „Bruck Narrisch“ wird man festhalten. Am Samstag, 4. Februar, soll der Geschwister-Scholl-Platz ab 10.30 Uhr zum Zentrum der guten Laune werden.

Das Programm der Heimatgilde

Mit Kinderbällen will auch die insgesamt 73 Tänzer starke Heimatgilde „Die Brucker“ punkten. Wer sich gerne verkleidet, ist beim Kinderfasching am 12. Februar (14 Uhr) in der Jahnhalle genau richtig.

Seine Kostüme präsentieren kann man genauso beim Kinderfestival am 18. Februar (14 Uhr), das im Veranstaltungsforum Fürstenfeld über die Bühne geht. Dort präsentieren auch Kinder- und Jugendgarden und Kinderprinzenpaare aus ganz Bayern ihre Shows.

Was der Fasching dann bei den großen Showgarden zu bieten hat, ist schließlich traditionell am letzen Faschingssonntag zu erleben. Am 19. Februar lädt die Gilde ab 18 Uhr zum 49. Supergardetreffen. „Ein Ereignis nicht nur für Faschingsbegeisterte, sondern für alle, die sich für Tanzsport interessieren“, sagt Gildemeister Brando.

Er muss übrigens nach zwei Jahren Pause ebenfalls seinen ganz persönlichen Faschings-Rhythmus wieder finden: „Am Anfang ein bisserl anstrengend, aber schließlich macht es doch wieder riesig Spaß.“ Kollege Graff von den Faschingsfreunden nennt es „den absolut positiven Stress“.

Mehr Informationen zu den Faschingsveranstaltungen in Fürstenfeldbruck gibt es online, unter www.faschingsfreunde-ffb.de beziehungsweise www.heimatgilde-ffb.de.